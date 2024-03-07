7 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek, halk buluşması etkinliklerine katılacak, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Atasoy Bilgin'in proje tanıtım toplantısına iştirak edecek.

(Kütahya/09.30-13.00/Bilecik/17.00/Kocaeli/20.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, DEİK Kadın Platformu Lansmanı ile Beykozlu Kadınlar Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/10.00-14.00)

2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Genç Dernekler toplantısı ile İş Adamları toplantısına iştirak edecek.

(Ankara/18.00-19.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi Paneli'ne, Müteahhitler, Yapı Denetim Kuruluşları ve Mimarlarla Sektör Buluşması'na, Konak Seçim Koordinasyon Merkezi açılışına katılacak. Özhaseki, Seferihisar TOKİ konutlarını ziyareti edecek, STK temsilcileri, muhtarlar ve teşkilat ile buluşma programına katılacak.

(İzmir/10.30-18.30)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kaş turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle toplantı yapacak, Myra Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'na katılacak, Demre sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve turizm esnafı ile bir araya gelecek, Finike Belediye Başkan adayı Proje Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek, parti teşkilatı ile buluşacak.

(Antalya/10.00/13.00/13.45/16.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Oltu'da vatandaşlarla bir araya gelecek, esnaf ziyaretinde bulunacak, Oltu Anadolu İmam Hatip Lisesi ile AK Parti Olur ve Uzundere seçim koordinasyon merkezini ziyaret edecek, muhtarlar ve mahalle başkanları ile buluşacak.

(Erzurum/11.30-17.45)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maltepe, Kartal ve Pendik ilçelerinde esnaf ziyaretlerinde bulunacak.

(İstanbul/11.45-13.45-15.20)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6. Enerji ve İklim Forumu'na katılacak, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyaretinde bulunacak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'na iştirak edecek, AK Parti Gençlik Kolları Karavanı ve Farika Kitaplı Kahve'yi ziyaret edecek.

(İstanbul/15.00/16.00/18.30/19.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gökçebey Çanakçılar Ar-Ge Merkezi, Gökçebey Seçim İrtibat Bürosu ile Zonguldak Belediye Sineması ve Kalkınma Ajansı Projeleri açılış törenlerine katılacak, gençlik buluşması ile sanayici ve iş insanları buluşmalarına katılacak.

(Zonguldak/12.00-17.30)

3- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çankırı'da Kızılırmak Seçim Ofisi'ni ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti Çankırı Teşkilat Buluşması'na, Merkez ve Köy Mahalle Muhtarları STK Temsilcileri Toplantısı'na katılacak, esnafa ve Kurşunlu İlçesi Seçim Ofisi'ne ziyaret gerçekleştirecek, Kızlaryolu Barajı'nda açıklamalarda bulunacak. Bakan Yumaklı, Karabük'te Haslı Barajı'nda incelemelerde bulunacak, esnafı ve AK Parti Karabük İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Dünya Kadınlar Günü Programı'na katılacak, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak.

(Çankırı/09.30-14.30/Karabük/16.00-19.45)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği, Toroslar Federasyonunu, esnafı ziyaret edecek, Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Fatih Mehmet Kocaispir ile toplantı yapacak, Gençlik Aşkı ile Adana Programı'na katılacak.

(Adana/11.00-17.00)

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- Avrupa Merkez Bankası, faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/16.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyaret kapsamında ABD'de Senato üyeleriyle toplantı yapacak.

(Washington)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, başkanlıkta 2024 Yılı Ramazan Ayı Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımına konuk olacak.

(Brüksel/23.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 28. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Real Madrid ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(İstanbul/20.30/Madrid/22.45)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Beşiktaş BOA, İspanya'nın Spar Girona ekibini BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde konuk edecek.

(İstanbul/20.00)