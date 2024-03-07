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İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu

Markaların sıfır araçlar için duyurduğu kampanyalı fiyatlar ikinci el otomobil fiyatlarına yansıyor ancak ikinci elde uygun fiyatlı araç alma zamanının daraldığı ifade ediliyor. İkinci el piyasasında fiyatların yükseleceği tarihler de verildi. İşte detaylar...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mart 2024 14:25, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 16:13
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Sıfır araçta kampanyalı geçen yılın sonu itibarıyla artan maliyetler ve döviz kurlarının etkisiyle zam beklentisi arttı. Otomobil devleri mart ayı itibarıyla yeni fiyatlarını açıkladı. Mart itibariyle sıfır otomobillere yüzde 3 ila 7 oranında zam geldi. Sıfır otomobillerdeki fiyat artışları nedeniyle alıcıların ilgisi bir süredir durgun olan ikinci el araç piyasasına çevrildi. Sektör temsilcileri ikinci ele ilgi sonrası mayıs ve haziran aylarında bu araçlara da zam gelebileceğini belirtti.

Türkiye gazetesinin haberine göre, 2 milyon liralık sıfır bir otomobile ortalama 80 ile 120 bin lira arasında zam geldi. Bugün itibarıyla 800 bin liranın altında sıfır otomobil kalmadı.

"6 AY YAPRAK KIMILDAMADI"

Galerici Yaşar Örnek, "İkinci el pazarında son altı aydır yaprak kıpırdamadığını belirtti. "Sıfır satışlar rekor kırıyordu" diyen Örnek "Ancak 2 milyon liralık bir otomobile 80 ile 120 bin lira arasında zam geldi. Vatandaş da ikinci ele bakmaya başladı." dedi.

Örnek şu ifadeleri kullandı:

"Bayram öncesi satışları destekleyen de bir durum bu. Telefonlarımız daha sık çalıyor artık. Net olarak satışları arttı demek doğru olmaz; ama canlandırmaya başladı diyebiliriz."

"Talebin önümüzdeki aylarda artacağını tahmin ediyoruz. İkinciye olan ilgi, fiyatlar da artıracaktır. Mayıs-haziran aylarında ikinci elde de zamlar olabilir"

"BENZİNLİYE TALEP AZALDI"

En çok C sınıfı dizel otomatik araçların ilgi gördüğünü dile getiren Örnek "Akaryakıt zamlanınca benzinli araçlara talep de azaldı. Dizelse az yakıyor. Genelde 4 kapılı Sedan aile otomobillerine bakılıyor" değerlendirmesini yaptı.

Örnek, "Piyasa böyle hareket eder. Önce en çok satan gruba ilgi olur, devamında SUV ve B sınıfı araçlar, sonrasında ticari araçların satışları artar" diye konuştu.

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