Altından yeni rekor
Altından yeni rekor
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Adana'nın çevresi deprem üretebilecek faylarla çevrili
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Işıkhan: Emeklilere özel destekler verilecek
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Bakan Şimşek: Dezenflasyon zaman ve kararlılık gerektiriyor
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Önder Kahveci: AYM'nin iptal kararı memuru aylık 347 TL zarara uğrattı
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
Et ve Süt Kurumu düğmeye bastı: Kuşbaşı ve kıymada Ramazan tarifesi
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
1 haftada en yüksek getiri altında: Gramda zirve yolculuğuna devam
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Baraj sularına siyanür karıştı mı? Bilim insanları, İliç'te açıkladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları

YSK'nın sayfasını kopyalayan dolandırıcılar, "Oy kullanacağız sandık değişti" mesajıyla, sorgulama linki gönderiyor. Şüpheli linkin açılmasıyla bilgisayara gönderilen virüsle hem bilgiler ele geçiriliyor, hem de adım adım takip sağlanıyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 07 Mart 2024 07:30, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 09:08
Yazdır
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları

Sabah Gazetesi'nden Metin Can'ın haberine göre Seçimler yaklaştıkça dolandırıcılar yeni taktikleriyle yeniden sahneye çıktı. Vatandaşlara mail ve SMS yoluyla ulaşan dolandırıcılar, partilerin ve Yüksek Seçim Kurulu'nun sitesini kullanıyor.

"Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti" benzeri mesajlar ve mailler atan dolandırıcıların, "Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Sorgulama Hizmeti" sayfasını da birebir kopyaladığı görülüyor.

Bu link üzerinden seçim kaydı sorgulaması yapılması isteniyor. Sorgulama yapmak isteyen vatandaşlardan adres ve telefon gibi iletişim bilgileri isteniyor.

ŞÜPHELİ LİNKİ AÇMAYIN

Uzmanlar, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin listelerinin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğine dikkat çekerek, "Şüpheli bir link geldiğinde bunu kendi bilgisayarınızdan açmayın" uyarısında bulunuyor.

Uzmanlar, şüpheli bir linkin açılması durumunda olabileceklerle ilgili olarak, "Sizden bilgi istenmese de o linki tıkladığınız zaman sizin bilgisayarınıza bir virüs gönderiliyor.

Ya sizin bilgisayarınız zombi olarak bir grup içerisinde internet saldırılarının bir elemanı haline geliyor. Ya da sizin bilgisayar üzerinden bastığınız her tuşun kaydı alınıyor. Klavye hareketlerini izlemeye alan dolandırıcılar tüm bilgilerinizi yönetmeye başlıyor" ifadelerini kullanıyor.

E-DEVLET'E BAKIN

Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını, YSK'nın internet sitesinden, e-devletten, YSK'nın seçmen sorgulama mobil uygulamasından veya 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'nden kontrol edebiliyor. Bunun dışındakilere itibar edilmemesi gerekiyor.

YSK'DAN UYARI

Öte yandan YSK'dan da oy kullanılacak sandığın öğrenilmesi konusunda önemli bir uyarı geldi. Seçmen kaydı sorgulama işlemlerinin sadece belirtilen kanallar aracılığıyla yapılabildiğini vurgulayan YSK, bunlar dışında gelen e-posta, çağrı ya da mesajlara itibar edilmemesini istedi.

CANLI DATA DA KULLANIYORLAR

Dijitalleşmenin artmasıyla kimlik değiştiren dolandırıcıların başvurduğu son yöntemlerse tehlikenin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Öyle ki elinize ulaşan YSK seçmen kağıdından kısa bir süre sonra ya da kargodan satışını gerçekleştirdiğiniz araca, sağlık sonuçlarınızdan internetten yaptığınız alışverişe kadar kayda giren birçok veri anlık olarak dolandırıcıların eline geçebiliyor.

Veri merkezlerini hackleyerek, buradaki dataları dolandırıcılara satan şebeke, organize şekilde milyonluk vurgunlar yapabiliyor.

CEP TELEFONUNA DİKKAT

Sadece SMS değil cepten de aynı vurgun hedefleniyor. Genellikle '444' 0212 veya '850' ile başlayan numaralardan arayan şebeke, "YSK'dan arıyoruz. Seçmen kaydınız ile ilgili bir değişiklik var.

Düzeltmemiz için bazı bilgiler gerekiyor" diyerek dolandırma sürecinin startını veriyor. YSK kesin listelerin ardından hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinin değişmeyeceğini belirtiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber