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7 il için sarı kodlu uyarı

Uzun bir süre mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ardından soğuk ve yağışlı havaya etkili olmaya başladı. Bugün yağışlar daha çok ülkenin doğusunu etkileyecek. Sıcaklıklar Mart ortalamasının altında seyredecek. Bugün 7 il için sarı kodlu kuvvetli yağış ve kar uyarısı yapıldı. Peki bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava durumu...

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 07 Mart 2024 08:15, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 08:15
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7 il için sarı kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu (Şanlıurfa haric) ile Sakarya çevreleri yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batı, Marmara'da güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvetteesmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Hatay ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

7 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

MGM tarafından Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tunceli ve Batman için sarı kodlu kar ve sağanak uyarısı yapıldı.

Hafta sonunda ülke genelinde azalacak sıcaklıklar hafta başından itibaren tekrar artarak mevsim normallerine, batı kesimlerde ise mevsim normalleri üzerine çıkması bekleniyor.

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam Sakarya çevreleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 4°C, 11°C

Çok bulutlu, ögle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 7°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 2°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Hatay'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 8°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 8°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar bu akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olacak.

MERSİN 10°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu,

ESKİŞEHİR 0°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu,

KONYA 0°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu,

SİVAS 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin yağmurlu, iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 3°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİNOP 8°C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK 5°C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 5°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN 8°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT 5°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON 9°C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, bölgenin doğu kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların; Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -1°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

KARS -3°C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurl ve kar yağışlı

MALATYA 2°C, 12°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN -1°C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Şanlıurfa hariç) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 15°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

SİİRT 6°C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 6°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

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