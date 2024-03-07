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Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, katıldığı bir canlı yayında "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" ifadelerini kullanarak Tunceli, Bingöl ve Erzincan'a yönelik deprem uyarısı yaptı. Görür, geçmişte olan 7.2 büyüklüğündeki depremi işaret ederek fayın periyodunu doldurduğunu belirtti. Ayrıca Görür, İstanbul'da maksimum 7.5'lik deprem beklediğini söyledi.

Haber Giriş : 07 Mart 2024 08:28, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 08:25
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Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı TELE1 canlı yayında, deprem beklediği illeri ve fay hatlarını sıralayarak çarpıcı uyarılarda bulundu. Kahramanmaraş depremleri için daha önce uyardığını belirten Görür, "Tarih tekerrür ediyor bana şimdi bana sorsanız 'Hocam Marmara'yı konuştuk başka nerede deprem bekliyorsunuz?' Şimdi parmağımı kapatıyorum Tunceli diyorum" ifadelerini kullandı. Görür ayrıca, "Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor" ifadelerini kullanarak Bingöl ve Erzincan'a da uyarılarda bulundu.

Görür'ün açıklamaları şöyle:

1999 depremlerinden sonra Kahramanmaraş, Malatya, Çelikhan'a dikkat edilmesi gerektiğini söylerken hiç dikkat edilmedi ve olan oldu. Şimdi o zaman Marmara depremini konuşurken soruyorlardı; 'başka nerede deprem bekliyorsunuz?' Parmağımı kapatıp diyorum ki; Kahramanmaraş yöresinde. Tarih tekerrür ediyor bana şimdi bana sorsanız 'Hocam Marmara'yı konuştuk başka nerede deprem bekliyorsunuz?' Şimdi parmağımı kapatıyorum Tunceli diyorum.

Tunceli'ye dikkat diye feryat ettim, bağırdım. Sağ olsun Tunceli Valisi, anladığım kadarıyla sesimizi duymuş; şu anda ciddi bir faaliyet gösteriyorlar. Bizim yer bilimciler olarak öngörülerimiz var. Şimdi birincisi Erzincan hem de Bingöl Kuzey Anadolu Fayı'nın üzerinde. Yani canlı fayın üzerinde yaşayan 2 kent. Erzincan'da deprem 1939 ve 1990 yıllarında var. Erzincan- Bingöl arasındaki o fayın adına Yedisu Fayı deniyor. O fayda en son deprem 1794, 7.2 büyükküğünde deprem olmuş. Bunun üzerine 250 sene koyarsam bugünlere yaklaşıyor. Dolasıyla periyodu da dolmuş. Bu demektir ki deprem oluşturdu, oluşturacak durumda.

"Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor"

Bir de 6 Şubat gibi muazzam depremler oluştu. O depremlerinde buraya enerji transfer etmiş olması mümkün. Korkudan midemizi ağzımıza getiriyor derler ya o durumda. Şimdi bakıyoruz; zaten fayın periyodu dolmuş, enerji yüklenmiş, 6 Şubat depremleri buraya enerji transfer etmiş olabilir. İlk bekleyeceğimiz deprem burada olmalı. Erzincan'ı ve özellikle Bingöl-Karlıova'yı çok riskli durumda düşünüyoruz. Bu bölümün hemen altında da Tunceli var. Fayın üzerinde Pülümür var. Yani bu 7'nin üzerindeki fayla burun buruna. Doğu Anadolu Fayı da bu Karlıova'yla Göynük arasında dolu. Tunceli bir kıskaç altında; Bingöl gibi. O nedenle bu kentlere özel ihtimam göstermek lazım.

Prof. Dr. Görür, olası İstanbul depremine ilişkin de uyarılarda bulundu. Görür, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzeyinde yani Silivri ile Yeşilköy arasında 7.2 - 7.5 arası depremin oluşması beklendiğini belirtti.

Görür şu ifadeleri kullandı:

"Bu tür küçük depemlerin olması bize genelde Marmara Bölgesi'nin bir gerilim altında olduğunu işaret edebilir. Biz büyük depremi Marmara Denizi'nin içerisinde Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde bekliyoruz. Yani 160 kilometre uzunluğundaki fay sisteminin içerisinde Adapazarı Körfezi'nden başlayıp Adapazarı'na kadar giden alan içerisinde bekliyoruz. Dolaysıyla biz Marmara Denizi'nin güneyinde bir deprem beklemiyoruz ama kuzey kolunda beklediğimiz depremin Marmara Denizi'nin güneyini de etkileyeceğini düşünüyoruz.

"İstanbul'da maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz"

İstanbul'da hep diyoruz minimum 7.2, maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu üzerinde. Özellikle Adalar Fayı ile Kumburgaz Fayı'nın kırılması ile bu boyuta ulaşacağını düşünüyoruz. Tekirdağ Fayı'nın daha önce kırıldığını hesap ederek bu fayın deprem oluşturmayacağını tahmin ediyoruz. Yani Silivri açıkları ile Tekirdağ açıkları arasında bir depremin olmayacağını düşünüyoruz. Silivri açıklarıyla Yeşilköy açıkları arasındaki Kumburgaz Fay Kolu'nda ve Adalar'ın güneyinde bulunan fay kolunda kilitlenmenin olduğunu ve ikisinin ayrı ayrı ya da birlikte kırılarak Marmara Bölgesi'nde 7.2 ile 7.5 arasında depremler üreteceğini düşünüyoruz."

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