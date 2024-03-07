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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 318 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 318 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 17:23, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 17:23
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 318 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 190 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 318 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 1,5 artışla 2 milyon 318 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 283 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 7 milyar 724 milyon 271 bin 863,36 lira, işlem miktarı ise 3.451,65 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 728 milyon 512 bin 597,47 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, VakıfBank, Ahlatcı Metal Rafineri, Garanti Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.283.000,002.220,00
En Düşük2.190.000,002.131,00
En Yüksek2.318.000,002.262,00
Kapanış2.318.000,002.239,00
Ağırlıklı Ortalama2.232.566,402.192,86
Toplam İşlem Hacmi (TL)7.724.271.863,36
Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.451,65
Toplam İşlem Adedi113

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