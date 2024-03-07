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Afyonkarahisar'da tır ile cip çarpıştı, 1 polis öldü, 1'i polis 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tır ile cipin çarpışması sonucu 1 polis hayatını kaybetti, 1'i polis 3 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 12:47, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 12:57
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A.B. (24) idaresindeki 35 BAY 043 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Gökçealan köyü kavşağında Sandıklı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser B.Ç'nin (29) kullandığı 03 LE 100 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar-Antalya kara yolu kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafiğe açıldı.

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