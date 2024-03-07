Afyonkarahisar'da tır ile cip çarpıştı, 1 polis öldü, 1'i polis 3 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan K.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve cipteki K.T. (30) ile polis memuru K.A. (31) yaralandı.

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