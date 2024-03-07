Konya'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 09:33, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 09:38
İlçeye bağlı Atlantı Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Sebahattin Gözlüdağ (20), inekleri sağmak için ahıra girdi.
Süt sağma makinesini çalıştıran Gözlüdağ, makinedeki elektrik kaçağı nedeniyle akıma kapıldı.
Gözlüdağ'ı yaralı bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gözlüdağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.