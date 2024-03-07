Mart karı Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan'ı beyaza bürüdü

Sarıkamış Belediyesi ve Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. Trafikteki araçlar kar yağışı nedeniyle güçlükle ilerledi.

Bazı vatandaşlar ev ve işyerlerinin önünde, arabalarının üzerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışıyla sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kars'ta dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Tutak Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

İl Özel İdaresi, belediye ve Karayolları 123. Şube Şefliği ekipleri de sorumluluk alanındaki yollarda ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışması başlattı.

Güne kar sürprizi ile uyanan Ağrılılar, iş yerlerinin önünü ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışının ardından cadde ve sokaklar karla kaplandı.

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