Yeniden Refah'tan Milletvekili Suat Pamukçu: Partiye FETÖ'cüleri soktular

Et ve kıymada Ramazan indirimi
Et ve kıymada Ramazan indirimi
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Deprem bölgesine dev kaynak
Deprem bölgesine dev kaynak
Altından yeni rekor
Altından yeni rekor
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Bakanı Yerlikaya açıkladı: İstanbul'da kaç yabancı var?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Yeniden Refah'tan Milletvekili Suat Pamukçu: Partiye FETÖ'cüleri soktular

Yeniden Refah Partisi'nin tartışmalı yerel seçim kararı sonrası partisinden istifa eden Genel Sekreter ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" sözlerine açıklık getirdi. Pamukçu, bu sözlerle 'partiye sokulan FETÖ'cüleri' kastettiğini söyledi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 07 Mart 2024 10:45, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 10:53
Yazdır
Yeniden Refah'tan Milletvekili Suat Pamukçu: Partiye FETÖ'cüleri soktular

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden neden ayrıldığını anlattı. Yeni Şafak'a konuşan Pamukçu, "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" eleştirilerinde kimleri kastettiğini açıkladı.

Röportaj'ın dikkat çeken kısımları şöyle:

Sacit Bey neden ayrıldı?

İttifaka karşıydı, şimdi de karşı. Bir sabah sabah dokuz buçuk on gibi Mehmet (Altınöz) Bey telefonla aradı, "Beraber Külliye'ye gidelim" dedi. Bayram Bey'i de çağırdık. Abdülhamit Bey, Hasan Bey bir de Ali İhsan Bey vardı. Daha oturur oturmaz Mehmet Bey "25 vekil isterim" diye tutturdu.

Yeniden Refah'ı nereye oturtuyorsunuz? Siz kurucususunuz.

Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşu aslında geç kalmış. Saadet Partisi yanlış yaptı.

Ne yanlışı ve ne zaman yaptı?

Erbakan Hocamın vefatından sonra Saadet tamamen kendisini muhalefete kilitledi. Halbuki oradan (AK Parti) küsen her zaman olur. Kendine çekebilmesi lazımdı.

Yeniden Refah bunun için mi kuruldu?

Bizim amacımız, AK Parti misyonunu tamamladığında tabana sahip çıkmaktı. Bu tabanın sempatisini kazanarak siyaset yapmaktı. Kızdırmadan, Saadet Partisi gibi yapmadan. Böyle bir ilkeyle kuruldu parti. Biraz daha erken kurabilseydik, AK Parti'den ayrılanların bir kısmını da bu siyasetle kazanabilirdik

İstifa açıklamanızda gerekçe olarak Yeniden Refah'ın "Kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" gösterdiniz ve oy hesabı yapıldığını söylediniz. Bir partinin oy hesabı yapması siyasetin doğası değil mi?

Yapacak tabii. Ama adayının sağlam olması lazım. AK Parti'den istifa eden adamı aday gösteriyorsun. Yanlış. Dün AK Parti olan bugün Yeniden Refahlı olmuyor.

Şanlıurfa'da farklı bir tablo var sanki.

Orada CHP'yi bırak, HDP'nin önünü açarsın. Daha tehlikeli. Böyle bir riski var.

İstifa açıklamanızda, "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar" diyorsunuz. Ben başka partiden ziyade daha derin bir eleştiri yaptığınızı düşünüyorum. Nedir kastınız?

FETÖ! Varlar. Genel Başkan'ın yanında varlar. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar.

Siz FETÖ'cü dediklerinizi isim isim biliyor musunuz?

Biliyorum. Alıp getiriyorlar. Referans oluyorlar. Yüzlerine söyledim.

Sizin AK Parti'ye katılacağınız söyleniyor. Ne yapacaksınız?

Ben siyasetçiyim. Erbakancıyım. Burada bu kadar söyleyeyim.

İstanbul seçimi çok kritik görünüyor. CHP ile DEM ittifakı var. Diğer partiler de aday gösterdi. Sizce İstanbul'da seçimlerin sonucu nasıl olur?

Erbakan'ın 'CHP'siz hükümet' inancıyla hareket edilmeli. Bence Murat Kurum'u seçtirmekten daha önemlisi Ekrem İmamoğlu'nu seçtirmemektir. Bu seçimlerde İmamoğlu'nun seçilmesine vesile olan 2028'de de Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlar.

Seçimden sonra ne oldu, ne değişti ve siz istifa ettiniz?

Ben orada ilkemizi koydum. Bu tabana sahip çıkmamız lazım. Alınan oya. Hocamızın da siyaseti böyleydi. Seçim biter bitmez tabanı küstürecek tavırlar sergilenmeye başladı. Gelenler, sonradan katılmalar oldu. Yeniden Refah Partisi'nin Milli Görüş çizgisiyle alakası yok şu anda.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber