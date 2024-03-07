Yeniden Refah'tan Milletvekili Suat Pamukçu: Partiye FETÖ'cüleri soktular

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden partinin Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, partisinden neden ayrıldığını anlattı. Yeni Şafak'a konuşan Pamukçu, "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar gösterildi" eleştirilerinde kimleri kastettiğini açıkladı.

Röportaj'ın dikkat çeken kısımları şöyle:

Sacit Bey neden ayrıldı?

İttifaka karşıydı, şimdi de karşı. Bir sabah sabah dokuz buçuk on gibi Mehmet (Altınöz) Bey telefonla aradı, "Beraber Külliye'ye gidelim" dedi. Bayram Bey'i de çağırdık. Abdülhamit Bey, Hasan Bey bir de Ali İhsan Bey vardı. Daha oturur oturmaz Mehmet Bey "25 vekil isterim" diye tutturdu.

Yeniden Refah'ı nereye oturtuyorsunuz? Siz kurucususunuz.

Yeniden Refah Partisi'nin kuruluşu aslında geç kalmış. Saadet Partisi yanlış yaptı.

Ne yanlışı ve ne zaman yaptı?

Erbakan Hocamın vefatından sonra Saadet tamamen kendisini muhalefete kilitledi. Halbuki oradan (AK Parti) küsen her zaman olur. Kendine çekebilmesi lazımdı.

Yeniden Refah bunun için mi kuruldu?

Bizim amacımız, AK Parti misyonunu tamamladığında tabana sahip çıkmaktı. Bu tabanın sempatisini kazanarak siyaset yapmaktı. Kızdırmadan, Saadet Partisi gibi yapmadan. Böyle bir ilkeyle kuruldu parti. Biraz daha erken kurabilseydik, AK Parti'den ayrılanların bir kısmını da bu siyasetle kazanabilirdik

İstifa açıklamanızda gerekçe olarak Yeniden Refah'ın "Kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmasını" gösterdiniz ve oy hesabı yapıldığını söylediniz. Bir partinin oy hesabı yapması siyasetin doğası değil mi?

Yapacak tabii. Ama adayının sağlam olması lazım. AK Parti'den istifa eden adamı aday gösteriyorsun. Yanlış. Dün AK Parti olan bugün Yeniden Refahlı olmuyor.

Şanlıurfa'da farklı bir tablo var sanki.

Orada CHP'yi bırak, HDP'nin önünü açarsın. Daha tehlikeli. Böyle bir riski var.

İstifa açıklamanızda, "İnancımızla uyumlu olmayan adaylar" diyorsunuz. Ben başka partiden ziyade daha derin bir eleştiri yaptığınızı düşünüyorum. Nedir kastınız?

FETÖ! Varlar. Genel Başkan'ın yanında varlar. Özellikle şunu söyleyeyim; ısrarla ittifaka karşı olanlar kesin FETÖ'cüdür. Bu FETÖ'cülerin de şu anda tek hedefleri Reisicumhur'dur. İntikam almak duygusuyla yanıp tutuşuyorlar.

Siz FETÖ'cü dediklerinizi isim isim biliyor musunuz?

Biliyorum. Alıp getiriyorlar. Referans oluyorlar. Yüzlerine söyledim.

Sizin AK Parti'ye katılacağınız söyleniyor. Ne yapacaksınız?

Ben siyasetçiyim. Erbakancıyım. Burada bu kadar söyleyeyim.

İstanbul seçimi çok kritik görünüyor. CHP ile DEM ittifakı var. Diğer partiler de aday gösterdi. Sizce İstanbul'da seçimlerin sonucu nasıl olur?

Erbakan'ın 'CHP'siz hükümet' inancıyla hareket edilmeli. Bence Murat Kurum'u seçtirmekten daha önemlisi Ekrem İmamoğlu'nu seçtirmemektir. Bu seçimlerde İmamoğlu'nun seçilmesine vesile olan 2028'de de Cumhurbaşkanı seçilmesini sağlar.

Seçimden sonra ne oldu, ne değişti ve siz istifa ettiniz?

Ben orada ilkemizi koydum. Bu tabana sahip çıkmamız lazım. Alınan oya. Hocamızın da siyaseti böyleydi. Seçim biter bitmez tabanı küstürecek tavırlar sergilenmeye başladı. Gelenler, sonradan katılmalar oldu. Yeniden Refah Partisi'nin Milli Görüş çizgisiyle alakası yok şu anda.