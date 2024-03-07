Polis memuru, eski eşini öldürüp intihar etti

MERSİN'in Tarsus ilçesine polis memuru Mustafa Yıldır (41), 1 yıl önce boşandığı satış danışmanı M.B'yi (31) tabancayla öldürüp, yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'ndeki hemzemin geçidin yakınlarında meydana geldi. Mersin Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.Y, 1 yıl önce boşandığı, ikinci eşi M.B ile konuşmak için sokakta buluştu. Bir süre konuşan Y. ile B. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldır, beylik tabancasıyla B.'nin başına ateş etti. Y. daha sonra aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Y.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özel bir şirkette satış danışmanı olarak çalıştığı belirtilen B. ise ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. B. ve Y.'nin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.