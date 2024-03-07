Dolar günü 31,84 TL'den tamamladı
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 31,84 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 17:39, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 17:54
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|31,7360
|31,7370
|31,8410
|31,8420
|Avro
|34,5400
|34,5410
|34,6540
|34,6550
|Sterlin
|40,3790
|40,4960
|40,5960
|40,7130
|İsviçre Frangı
|35,9220
|35,9920
|36,1980
|36,2680
|ANKARA
|ABD Doları
|31,7060
|31,7560
|31,8110
|31,8610
|Avro
|34,5000
|34,5600
|34,6140
|34,6740
|Sterlin
|40,3190
|40,5190
|40,5360
|40,7360