Dolar günü 31,84 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ABD Doları 31,7360 31,7370 31,8410 31,8420 Avro 34,5400 34,5410 34,6540 34,6550 Sterlin 40,3790 40,4960 40,5960 40,7130 İsviçre Frangı 35,9220 35,9920 36,1980 36,2680 ANKARA ABD Doları 31,7060 31,7560 31,8110 31,8610 Avro 34,5000 34,5600 34,6140 34,6740 Sterlin 40,3190 40,5190 40,5360 40,7360