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Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı

Merkez Bankası'nın bankaların tüketici kredileri için büyüme sınırlamasının faiz oranlarına nasıl yansıyacağı merak konusu oldu. Peki, yeni sıkılaşma adımlarıyla kredi faiz oranları yükselir mi? Uzman isim cevapladı. İşte bilinmesi gerekenler

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 07 Mart 2024 11:30, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 11:26
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Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı

Merkez Bankası'nın bankaların tüketici kredileri için büyüme sınırlamasının detayları merak edildi. Tüketici düzenlemenin kredi faiz oranlarına nasıl yansıyacağını araştırmaya başladı. Peki, yeni adımla kredi faiz oranları yükselir mi? Ekonomist Muhammet Bayram ihtiyaç kredisi faizleri için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bayram yeni düzenlemelerin enflasyonla mücadele kapsamında olduğunu ifade etti. "Bu karar enflasyon ile mücadele kapsamında tüketimi kısmaya yönelik bir karar. Talebi kontrol altına almakla enflasyon dizginlenemiyor arz tarafı da burada kontrol altına alınmalıdır" diyen uzman isim, "Arz tarafındaki fiyat artışı kısılabilirse enflasyon ile mücadele tam anlamıyla yapılabilir" ifadelerini kullandı.

KREDİ FAİZ ORANLARI YÜKSELİR Mİ?

Vatandaşların en çok merak ettiği soruya cevap veren Bayram, "Kredi büyüme oranında sınırlama kredi faiz oranlarını daha fazla yükseltmez. Yapılan açıklamalarda parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğinden bahsedildi. Ben artık daha fazla faiz artışı beklemiyorum. Merkez Bankası'nın yaptığı açıklama üzerine başka sterilizasyon araçlarının kullanılacağı, piyasadaki fazla paranın sterilizasyon araçları ile birlikte çekileceği belirtilmişti. Bankalara getirilen ticari ve ihtiyaç kredilerindeki büyüme oranı revizasyonu sterilizasyon araçlarının çalıştığını gösteriyor. Faiz artırmak yerine bu araçlar kullanılabilecek ve enflasyonla mücadele devam edecek" diye konuştu.

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

Bankaların taşıt ve tüketici kredilerinde aylık faiz oranı 4,24 yıllık faiz oranı ise 50,88 seviyesinde bulunuyor. Konut kredisinde aylık faiz oranı yüzde 3,89 yıllık 46,68 seviyesinde. Ticari kredi faiz oranı ise aylıkta 3,75-4,35 aralığında, yıllıkta 45-52 aralığında seyrediyor.

"ARTIK DAHA AZ KREDİ VERECEKLER"

Ekonomist Bayram yeni düzenleme ile bankaların daha fazla kredi vermesinin önüne geçilmesinin amaçlandığını dile getirerek, "Bankaların kredi vermemesi ile birlikte piyasada enflasyonist ortamın biraz daha dizginlenmesi amaçlanıyor. Bu kararla birlikte bankalar daha az ticari ve ihtiyaç kredisi verecekler. Sınırın üzerinde kredi verebilirler mi? Evet verebilirler. Ticari kredilerde aylık yüzde 2.5 büyüme oranını geçerlerse daha fazla zorunlu karşılık ayırmak durumunda kalacaklar. Ellerindeki paranın daha fazlasını Merkez Bankası'na verirlerse daha az kredi kullandırabilirler, ellerindeki parayı finansal piyasalarda daha az değerlendirebilirler. Bu da bankaların karını etkiler. Bankalar bundan sonra daha az kredi vereceklerdir. Yani kredi verme iştahı kapanacaktır" ifadelerini kullandı.

"İLAVE TEDBİRLER GELEBİLİR"

Muhammet Bayram enflasyonda istenilen konuma gelinmesi için kredilere yeni müdahaleler gelebileceğinin altını çizdi. "Zaten piyasada Merkez Bankası tarafından kredi verilmemesi yönünde bir istek var. Kredi verdikçe şirketler ve şahıslar tüketim ve harcamalarını devam ettiriyor. Eğer enflasyon dizginlenmez ise kredilere ilave tedbir gelebilir ve kredi çekmek daha zor hale gelebilir" dedi.

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