Suç örgütlerine 'Mahzen-5" operasyonu: 36 gözaltı
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 36 şüpheli yakalandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mart 2024 12:28, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 12:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.
Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-5" operasyonlarında; Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize Suç örgütü çökertildi.
Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı.