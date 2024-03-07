Suç örgütlerine 'Mahzen-5" operasyonu: 36 gözaltı

Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Et ve kıymada Ramazan indirimi
Et ve kıymada Ramazan indirimi
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Deprem bölgesine dev kaynak
Deprem bölgesine dev kaynak
Altından yeni rekor
Altından yeni rekor
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
Sıfır otomobiller zamlandı müşteri ikinci ele kaydı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Borsada düşüş 4'üncü gününde
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
Ette oyun deşifre oldu: Stokları ellerinde tutuyorlar
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
AK Partili Akbaşoğlu, emekli ve çalışanlara zam için tarih verdi
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
YSK'dan CHP'nin 'AK Parti'nin reklam filmi yasaklansın' talebine ret
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
Valilikten anne ile iki çocuğunun 4. kattan düşmesine dair açıklama
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
'Selam Tevhid' kumpası davasında eski hakim ve savcıların cezaları onandı
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
Belirsizlik ortadan kalkıyor... İkinci elde seçim hareketliliği
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
'CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak'
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
Cevdet Yılmaz: Dezenflasyon sürecinde belirgin sonuçlar alınacak
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
'İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nu devirmek için 8 bin kişiyi işe aldı'
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Babalık davasında süre kısıtlamasına iptal
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Suç örgütlerine 'Mahzen-5" operasyonu: 36 gözaltı

Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-5' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 36 şüpheli yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mart 2024 12:28, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 12:29
Yazdır
Suç örgütlerine 'Mahzen-5

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin ayrıntıları sosyal medya hesabından paylaştı.

Eskişehir, İstanbul ve Aydın merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-5" operasyonlarında; Eskişehir'de Hayati Uğur'un, İstanbul'da Gökhan Yaşlı'nın, Aydın'da Ahmet Hano'nun elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize Suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşılarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 36 şüpheli yakalandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber