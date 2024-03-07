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Et ve kıymada indirim olacak mı?

Ramazan öncesi başta emekliler olmak üzere dar gelirlinin önünde geceden kuyruğa girdiği Et ve Süt Kurumu, üretimi artırma kararı aldı. Ayrıca mağazaların 23.00'e kadar açık olacağı duyuruldu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mart 2024 13:55, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 15:08
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Et ve kıymada indirim olacak mı?

Et ve Süt Kurumu'ndan kuyruk önlemi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Et ve Süt Kurumu'nda, et ve et ürünlerine talep artınca kuyruklar uzadı. Et ve Süt Kurumu da üretimi artırdı. 14 ildeki 15 kombinada et üretimi 2 katına çıkarken, Ankara'daki Sincan Kombina Müdürlüğü'nde 25 ton olan günlük et üretimi 50 tona yükseltildi.

ETİKETLER RAMAZAN'DA SABİTLENDİ

Mağazalardaki mesai saatleri de güncellendi. Kurum mağazaları ramazan hazırlıkları kapsamında sabah 08.00'den gece 23.00'e kadar hizmet verecek. Et ve Süt Kurumu'nda kıyma kilogram fiyatı 229 liradan, kuşbaşı kilogram fiyatı 259 liradan satılıyor.

Öte yandan İstanbul ve Ankara'daki bazı marketlerde de Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol gereği ramazan boyunca kırmızı et fiyatlarının sabitlenmesi kararı alındı. Bu doğrultuda ramazan ayı boyunca İstanbul'daki marketlerde, dana kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, dana kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 lira olacak şekilde sabitlendi. Ankara'da ise 450 liraya kadar çıkan kuşbaşının fiyatı 324 liraya sabitlendi.

Et ve Süt Kurumu Sincan Kombina Müdürü İsmail Erim Köseoğlu "İftardan sonra da tüketicilerimize uygun fiyatla ürünlerimizi ulaştıracağız. Tüketiciler istedikleri saatte Et ve Süt Kurumu ürünleri için alışveriş yapabilecekler" dedi.

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