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Depremde 30 kişinin öldüğü binanın yapım kusurları iddianamede

Hatay'da, 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybettiği 9 katlı Koray Apartmanı'nın yapım sorumluları 4'ü tutuklu, 3'ü tutuksuz biri firari 8 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise binanın yapım kusurlarına işaret edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 13:33, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 13:34
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Depremde 30 kişinin öldüğü binanın yapım kusurları iddianamede

Merkez Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi'nde 9 katlı Koray Apartmanı'nın depremde yıkılması sonucu 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tutuklu sanıklar şantiye şefi Hasan H, kontrol elemanı Süleyman K, müteahhit Yusuf T, statik proje ve uygulama denetçisi Turan Ş. ile tutuksuz sanıklar yapı denetim firması yetkilisi İsmail Ö, yapı denetim firmasının kurucusu Muhammed Ali A. ve yapı müteahhidi Tuğçe T. ile firari kontrol elemanı Serhat A. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istenen iddianame, Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadelerine yer verilen müştekiler, apartmanın ilk depremde yıkıldığını, çevresindeki binaların ise ayakta kaldığını anlattı.

Bilirkişi raporunda binanın yapım kusurları anlatıldı

İddianamede yer verilen bilirkişi raporunda ise binanın yapım kusurlarına işaret edildi. Raporda, donatı detaylandırması ve malzeme kalitesi yetersizlikleri, proje ve uygulama arasındaki farklılıklar bulunduğu belirtildi.

Etriye kanca açılarının 135 derece yerine 90 derece imal edildiği kaydedilen raporda, binanın projesinde belirtilen basınç dayanım değerinin de asgari değeri dahi sağlamadığı anlatıldı.

Sanıklardan müteahhit Yusuf T. ifadesinde, binanın bodrum katına pencere açılmak suretiyle zarar verildiğini öne sürerek, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Tutuksuz yapı müteahhidi Tuğçe T. ise eşi Yusuf T'nin fiili olarak müteahhitlik yaptığını, kendisinin inşaat işleriyle uğraşmadığını iddia etti.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Sanıkların yargılanmasına bir süre sonra Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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