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Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mısır İnterpolü tarafından Eylem Tok ve oğlunun Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirildiğini açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2024 22:03, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 22:04
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Bakan Tunç sosyal medya hesabından Mısır'a kaçan Eylem Tok ve oğlu hakkında yeni açıklama yaptı.

Tunç'un açıklaması şu şekilde;

01.03.2024 günü saat 23:50 sıralarında İstanbul Eyüpsultan'da bir kişinin ölümüne, 4 kişinin de yaralanmasına neden olan trafik kazasıyla ilgili soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle yürütülmektedir.

Kazanın ardından 18 yaşından küçük T.C. hakkında 'Taksirle ölüme ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan ve annesi şüpheli Eylem Tok hakkında 'Suçluyu Kayırma' suçundan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklama kararı verilmiştir.

02.03.2024 tarihinde saat 03:50'de uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen T.C. ve annesinin Türkiye'ye iadesi için Mısır adli makamlarıyla temasa geçilmiş ve iade süreci başlatılarak şüpheliler hakkında kırmızı bülten talep edilmiştir. Mısır İnterpolü tarafından şahısların Mısır'dan ABD istikametine çıkış yaptıklarının bildirilmesi üzerine, adı geçenlerin ABD'den ülkemize iadesi amacıyla hazırlanan geçici tutuklama talep evrakı hem diplomatik kanaldan hem de İnterpol aracılığıyla ABD yetkili makamlarına iletilmiştir.

İade süreci ve adli soruşturma titizlikle takip edilmektedir.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.

Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı

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