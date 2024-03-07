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Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Mersin mitinginde açıklamalarda bulunuyor. Muhalefete yüklenen Erdoğan, "Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor. Gelin Atatürk istismarcılarının, DEM müptelalarının devrini kapatalım. Buna hazır mıyız?" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2024 15:10, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 16:44
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mersin mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Mersin'de sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Vatanın bu güzel köşesinde huzur ve güven içinde yaşıyor. Mersin dünyaya da kardeşlik dersi veriyor. Gazi Mustafa Kemal'in dediği gibi yörük çadırında duman tüttüğü sürece kimse ülkemizin sırtını yere getiremez.

Mayıs seçimlerinde ittifakımıza ve şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Katılıma bakıyorum, alanda 85 bin kişi var. Mersin bir başkasın bugün... İnanıyorum ki gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyecek. Sandıkları patlatıyor muyuz?

21 yıldır Mersin'e hizmet ve eser getirdik. Burada CHP belediyesi vardı. Muhalefetin getirebileceği hiçbir şey yok.

"GÖZLERİ NE ÜLKEYİ NE İNSANIMIZI GÖRÜYOR"

Sadece istismar siyasetiyle bu şehrin önünü tıkayanları görüyoruz. Kirli ittifaklarla yerel iktidarlarını sürdürmek isteyenleri görüyoruz. Hayalleri sadece makamlardan ibaret. Eskiler otu çek, köküne bak derler. Bunlar bu... Bunların genel merkezi, vekilleri ne ki Mersin'deki adayları ne olsun... Birbirleriyle uğraşmaktan gözleri ne ülkeyi ne şehirlerimizi ne de insanımızı görüyor. Kendi aralarında demlenmekten başka işe vakitleri kalmıyor.

Mersin'e arka bahçeleri muamelesi yapanlara milli iradenin gücünü göstermeyecek misiniz? Mersin bu zübükleri sırtında taşımak zorunda değil. Gelin Atatürk istismarcılarının, DEM müptelalarının devrini kapatalım. Buna hazır mıyız?"

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