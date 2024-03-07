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CHP'li Günaydın'dan, toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Anayasa Mahkemesinin (AYM), kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyi iptal kararına ilişkin, "AK Parti ve Memur-Sen, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir karar üzerinden toplumda yanlış bir algı yaratmak ve CHP'yi suçlamak için olabildiğine bir çalışmanın içerisinde görünüyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 16:21, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 16:34
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CHP'li Günaydın'dan, toplu sözleşme ikramiyesi açıklaması

Günaydın, CHP İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Memur-Sen'in girişimiyle 6. Toplu Sözleşme'de "yüzde 1'den az üyeye sahip olanlar" ve "olmayanlar" şeklinde getirilen ayrımın, sendikaların itirazı üzerine Danıştay tarafından iptal edildiğini söyledi.

Danıştayın iptal ettiği toplu sözleşme hükmünün bu kez Torba Kanun'la yüzde 1'i yüzde 2'ye çıkartacak şekilde alındığını iddia eden Günaydın, bunun üzerine CHP'nin de 11 Ocak 2023'te Anayasa Mahkemesi'ne başvurup, "Kamu görevlileri arasında sendika üyeliğini ya da üye olmamayı kapsayacak bir ayrımcılığa" yol açacağı gerekçesiyle hükmün iptalini istediklerini kaydetti.

CHP'li Günaydın, Anayasa Mahkemesinin, Resmi Gazete'de 5 Mart'ta yayımlanan kararında, söz konusu hükümle "Sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı" sonucuna vardığını aktardı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sen'in, Anayasa Mahkemesinin verdiği karar üzerinden CHP'yi suçladığını kaydeden Günaydın, "Sendika, bizim il binalarımızın önüne gitmeye cüret ediyor. Orta yerde böyle bir algı yaratma operasyonlarının içine düşüyorlar. Şimdi buradan açıkça söyleyelim. Konu sizin açınızdan kendi sendikanıza, çalışanlara üye olmayı zorlayıcı bir nitelik taşımaktadır. Hukuka aykırıdır." diye konuştu.

"AK Parti ve Memur-Sen, Anayasa Mahkemesinin verdiği bir karar üzerinden toplumda yanlış bir algı yaratmak ve CHP'yi suçlamak için olabildiğine bir çalışmanın içerisinde görünüyor" ifadesini kullanan Günaydın, başta Memur-Sen olmak üzere sendikaları toplu iş sözleşmesine hüküm koymaları konusunda tavır almaya davet etti.

Günaydın, "Bunu yapmıyorsanız, mart ayı içerisinde TBMM'yi yalnızca bu konuyu ele almak üzere özel gündemli bir toplantıya çağıracağız. Bu konuda Danıştayın ve Anayasa Mahkemesinin iptaline uyarlı bir şekilde kanuni düzenleme yapmaya sizi çağıracağız." değerlendirmesinde bulundu.

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