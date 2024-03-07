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Bakan Tekin: Bütün dünya Türkiye tökezlesin diye bekliyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; "Bütün dünya 'Türkiye tökezlesin, Türkiye'deki hükümet tökezlesin, Türkiye'nin başına da aynı çoraplar örelim' diye bekliyorlar. Size soruyorum arkadaşlar, başımızda bu şekilde aç kurtlar gibi bekleyen uluslararası yapılara müsaade edecek miyiz?" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 16:50, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 17:06
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Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Tekin, Oltu ilçesindeki Efkan Ala Kültür Evi'nde düzenlenen "Halk Buluşması" programına katıldı.

Seçimlerde Erzurum'da rekor kırmak istediklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Pazartesi günü Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanı'mıza 'Erzurum'da büyükşehirde Türkiye rekoru kıracağız' dedim. Size sormadan verdiğimiz sözü tutacağımız açık ve net şekilde ortada. Erzurum'da 20-0 bütün ilçeleri biz bu heyecanla, bu aşkla alacağız, hiç şüphem yok. Seçim sürecinde il il dolaşıyorum. Allah şahit, Cumhur İttifakı'nın bu kadar yakıştığı bir salon görmedim, size teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nın ruhu, Erzurum'un ruhuyla örtüşüyor. Erzurum'un ruhu Cumhur İttifakı'nın ruhuyla örtüşüyor. Bu ittifakın ne zaman kurulduğuna dair hafızalarımız bizi bazen yanıltıyor. 15 Temmuz 2016'ya kadar herkes kendi siyasetini yapıyordu ama 15 Temmuz 2016'da bu ülkenin birliği, bağımsızlığı tehlike altına girdiği zaman iki siyasi lider Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Sayın Devlet Bahçeli bütün siyasi hırslarını, bütün siyasi iktidarla ilgili beklentilerini bir tarafa bırakarak, 'bağımsızlığımız, cumhuriyetimiz, demokrasimiz her şeyin üstünde' dediler. 'Bu milleti her şeyden mahrum bırakabiliriz ama demokrasiden, özgürlükten ve bağımsızlıktan mahrum bırakamayız' dediler ve Cumhur İttifakı inşa edildi."

Erzurumlulardan Cumhur İttifakı'na sahip çıkmalarını isteyen Tekin, "O gün Sayın Cumhurbaşkanı'mızın çağrısına icabet eden Devlet Bey, onun dışındaki siyasi liderler bir tarafta kaldılar. Cumhurbaşkanı'mızın çağrısı şuydu; 'Bakın bir darbe girişimi var ve Türkiye'deki bütün darbe girişimlerinin arkasında yurt dışı, uluslararası bağlantıları ve benzeri var. Bu bir Kurtuluş Savaşı. Gelin hep beraber bu Kurtuluş Savaşı'nı yapalım' dediler. Bazı siyasi liderler geldiler ve dediler ki; 'Biz bu Kurtuluş Savaşı'nın içerisinde varız.' Bazıları da dediler ki 'Kurtuluş Savaşı'nda yaşadığımız gibi biz kendi siyasi hırslarımızı, memleket sevdasının üstünde tutuyoruz.' Başka bir cephede yer aldılar. Erzurum'a yakışan şey Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkmak." diye konuştu.

- "Filistin'den tutun dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var"

Bakan Tekin, Türkiye'nin önüne engel koymak isteyenlere müsaade etmediklerini ve etmeyeceklerini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Filistin'den tutun dünyanın birçok bölgesinde güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ukrayna, Rusya savaşında, Suriye'de, Irak'ta, her tarafta savaşlar var ve şunu görmek mümkün. Bütün dünya 'Türkiye tökezlesin, Türkiye'deki hükümet tökezlesin, Türkiye'nin başına da aynı çoraplar örelim' diye bekliyorlar. Size soruyorum arkadaşlar, başımızda bu şekilde aç kurtlar gibi bekleyen uluslararası yapılara müsaade edecek miyiz? 14-28 Mayıs'ta etmedik. Bu tıpkı iki devreli bir maç gibi eğer bugün biz Cumhur İttifakı ruhuna sahip çıkıp belediye başkan adaylarımıza sonuna kadar destek olmazsak, tökezlediğimizi varsayarak üstümüze gelecekler. Buna müsaade etmeyeceğinize inanıyorum. Buraya gelme sebebimiz bu. Türkiye'nin bu ekonomik bağımsızlık, lig atlama mücadelesinde Erzurum olarak güçlü bir sesle diyeceğiz ki; 'Biz, Cumhur İttifakı'nın ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yanındayız.' Bu sözü aldığımı Sayın Cumhurbaşkanı'mıza iletmek istiyorum."

Oltu'da yapılacak hizmetler için diğer bakanlıklarla görüştüğünü anlatan Tekin, "Ulaştırma Bakanı'mızın selamları var. Burada tünelle ilgili çalışma yapacaklarını, 'tek çözümün tünelse eğer, o tüneli yapacağız' dedi. Buraya gelirken Oltu Devlet Hastanesi'nde ürolog ve kardiyolog olmadığını öğrendim. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yı aradım ve dedi ki; 'yarın bir ürolog arkadaş görevlendiriyoruz.' 15 gün sonra da kadrosuyla bir kardiyolog ve ürolog hastanemizde göreve başlayacak. Osman Aşkın Bak bakanımızla da yurt konusunda tam sorunu bilmediğim için dönüşte inşallah konuşacağım. Benim bürokrasideki namım şuydu; 'Adam söz verdiğini yapar, yapamayacağı şeyin sözünü vermez.' Size yapabileceğim her şeyin sözünü vereceğim. Ben müsteşarken bu bölgedeki en güzel öğretmenevini Uzundere'ye kazandırmıştık. Size söz veriyorum, inşallah burada da öğretmenevi problemi olduğunu gördük, en kısa zamanda Oltu'ya yakışır güzel bir öğretmenevine de burada size söz vermiş olayım." ifadelerini kullandı.

Seçim zamanları beklentilerin ve kırgınlıkların olabileceğine işaret eden Tekin, "Ama en nihayetinde bir tane Milli Eğitim Bakanı atanıyor, bir tane belediye başkanı seçiliyor. 'Ben seçilmedim' diye kırgınlık göstermek, küsmek, siyasi hırslarına kurban olup gidip başka siyasi partilerden aday olmak, bizi, Oltu'yu ve Erzurum'u büyüklerimizin nezdinde mahcup etmek, Oltululara ve Erzurumlulara yakışmaz. Çok güçlü bir şekilde Türkiye rekoru kıracak düzeyde oy istiyoruz." dedi.

Programa, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Fatma Öncü, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu ve MHP İl Başkanı Adem Yurdagül de katıldı.

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