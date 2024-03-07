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YSK Başkanı Yener: Deprem bölgesi seçime hazır

YSK Başkanı Ahmet Yener, "Deprem bölgesinin yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir" dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 07 Mart 2024 17:30, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 17:32
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YSK Başkanı Yener: Deprem bölgesi seçime hazır

31 Mart seçimleri için YSK heyeti deprem bölgesinde incelemeler yaptı. YSK Başkanı Ahmet Yener de çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Yener'in açıklamalarından öne çıkanlar:

2023 tarihinde meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.

Yapmış olduğumuz temaslar neticesinde okullarımızın son durumlarının tespiti amacıyla il ve ilçe seçim kurullarımızdan bilgi aldık. Bilgiler neticesinde de konteyner ihtiyacımız varsa valilerimizle görüşüp gerekli tedbirleri aldık.

"Okul ve konteynerler seçime hazır"

Deprem bölgesinden ihtiyaçlara yönelik bilgiler aldık. Okullarımız ve konteynerlerimiz seçime hazır haldedir. Ayrıca teknik sıkıntı, malzeme ve personel eksikliği konusunda da sorunlar giderildi.

Bugün de Diyarbakır da incelemelerde bulunduk. Diyarbakır seçim hakimlerimizin ve kurullarımızın yerel seçimlere hazır olduklarını yerinde gözlemledik. Yardımlarını esirgemeyen seçim kurullarımıza, başsavcılığımıza, valiliğimize teşekkür ediyorum.

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