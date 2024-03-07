'BOZDOĞAN-9' operasyonunun İstanbul detaylarına ulaşıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışma sonucunda, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması DGH içerisinde faaliyet gösteren, illegal sokak eylemleri yapabilecekleri değerlendirilen, örgütle iltisaklı olarak söz konusu faaliyetlerine devam eden, PKK-PYD/YPG içerisinde geçmiş dönemlerde faaliyet gösteren şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İstanbul'un 11 ilçesi ile Bitlis'te dün 15 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasaklı yayın ve kişilere ait dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

- Operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik il emniyet müdürlüklerince Ankara, Antalya, Denizli, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mardin, Şanlıurfa ve Van'da düzenlenen "BOZDOĞAN-9" operasyonunda toplam 47 şüphelinin yakalandığını duyurmuştu.