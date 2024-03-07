Bakan Yumaklı'dan Altılı Masa eleştirisi

10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusulası 97 santimetre, en kısa pusulası 4,5 santimetre olacak
En uzun pusulası 97 santimetre, en kısa pusulası 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
Eylem Tok ve oğlu için kırmızı bülten talebi
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
İmamoğlu, CHP'li adaya kapıyı gösterdi... Kendisine başka bir parti bulacak!
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
MSB'den ABD'ye tepki: Terörle mücadele teröristle yapılmaz
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Kredi faiz oranları yükselir mi? Ünlü ekonomist cevapladı
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Özel okullarda MEB onaylı 'ücretsiz ders kitabı' okutma zorunluluğu başlıyor
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Vatandaşla tartışıp mikrofon fırlatmıştı! Valilik'ten Davut Güloğlu açıklaması
Deprem bölgesine dev kaynak
Deprem bölgesine dev kaynak
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
Prof. Dr. Görür'den korkutan İstanbul depremi sözleri
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
CHP'li Belediye Başkan Adayı Ahmet Özer'den 'kent uzlaşısı' itirafı
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
Dolandırıcıların yeni oyunu seçim sandıkları
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
TCMB'den ilave sıkılaşmada zorunlu karşılık adımı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Bakan Tunç: Eylem Tok ve oğlu için Mısır'dan iade süreci başladı
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Kadınlar erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşıyor
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Bakan Uraloğlu: 2026'da 5G'ye geçeceğiz
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Soba yakıp ısıttığı sınıfta 4 öğrencisini geleceğe hazırlıyor
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Özgür Özel, Burcu Köksal'ın DEM Parti sözlerini düzeltti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Yumaklı'dan Altılı Masa eleştirisi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar. Şu anda başka türlü, milletimizin asla tasvip etmeyeceği konularla demlenenler kaldı, onları da siz biliyorsunuz zaten. Gereğini yaparsınız." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 18:16, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 18:17
Yazdır
Bakan Yumaklı'dan Altılı Masa eleştirisi

Yumaklı, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Çankırı'da, Kurşunlu ilçesini ziyaret etti.

Kurşunlu AK Parti Seçim Ofisi'nde partililerle bir araya gelen Yumaklı, yaptığı konuşmada, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin önemine dikkati çekti.

Vatandaşların geçen yıl mayıs ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Türkiye Yüzyılı'nı" inşa etmek için mührü verdiğini anlatan Yumaklı, "O daha birinci günde şunu söyledi, 'Şimdi artık 31 Mart için hazırlanma zamanı.' Bunu sadece bir seçim olarak söylemedi. Bizler köylerimizde, beldelerimizde, ilçelerimizde, illerimizde hükümetimizle hep birlikte güçlü bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugüne kadar söylediği her şeyi yaptığını ifade eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bizler de onların bakanı olarak ne söylersek yaparız. Çankırı, özellikle tarım ve hayvancılıkta hakikaten üretim anlamında önemli şehirlerimizden birisi olması sebebiyle birçok proje üretiyoruz, üretmeye de devam edeceğiz. Tohum dağıtımı, IPARD projeleri gibi. Bunların hepsinin detayını burada vermeyeceğim. Sizlere herkes bir şeyler vaat ediyor. Bunlar, 28 Mayıs öncesi de vaat ediyorlardı. Önce 3 masaydı, sonra 4 oldu, sonra 5 oldu, 6 oldu en son 7 de bırakmıştık herhalde. Bugün hiçbirisi yok neden yok? Çünkü menfaat ortadan kalktığında tespih tanesi gibi dağıldılar. Şu anda başka türlü bir takım milletimizin asla tasvip etmeyeceği konularla demlenenler kaldı, onları da siz biliyorsunuz zaten. Gereğini yaparsınız."

Yumaklı'ya AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Kurşunlu Belediye Başkanı ve AK Parti Kurşunlu Belediye Başkan adayı Şakir Kaymak eşlik etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber