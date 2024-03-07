Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu motosiklet kazasında ağır yaralandı
Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, Ankara'da motosikletiyle otomobile çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mart 2024 20:57, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 21:37
Gölbaşı ilçesinde İncek Savcı Selim Kiraz Bulvarı'nda Sudan Cumhurbaşkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan'ın oğlu Mohamed A. Fatah Elburhan Rahman, kullandığı motosikletiyle seyir halindeyken bir otomobile çarptı. Kazada ağır yaralanan Mohamed A. Fatah Elburhan, Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Elburhan Rahman'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.