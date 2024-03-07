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Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; "Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mart 2024 21:50, Son Güncelleme : 07 Mart 2024 21:50
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Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek canlı yayında gazeteciler Hande Fırat ve Zafer Şahin'in sorularını yanıtladı.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"SEÇİM ÖNCESİ GÜVENSİZLİK YARATMA ÇABASI VAR"

Maalesef seçim öncesinde bazı çevrelerin özellikle seçim sonrası için belirsizlik, güvensizlik yaratma çabası var. Öyle bir hala aldı ki çok abartılı ifadeler. Bizim seçim sonrasına ilişkin orta vaadeli programda ön görmediğimiz bir şey yapmayacağız. Vergi ile ilgili tutumuz net. Kurumlar vergisini artırmayacağız. Gelir vergisini artırmayacağız. KDV genel oranları artırmayacağız. İstistanalar varsa, indirimli olanlar var ise bunu gözden geçireceğimizi zaten söylemiştik. Motorlu Taşıtlara ilave bir oran gündemimizde değil.

KAYIT DIŞILIK İLE ÇOK CİDDİ DÜZENLEMELER GELİYOR

Harcamaları gözden geçireceğiz. Daha üretken, verimli alanlara yönelteceğiz. Kayıt dışılık ile mücadele edeceğiz. Çok ciddi düzenlemeler çalışıyoruz. Nokta atışı olacak. Kayıt dışı ile mücadele ederek, bütçe açığını daha kalıcı bir şekilde kontrol altına alacağız. Kayıt dışılık hak yemek demektir.

Seçim öncesinde kasıtlı üretilen spekülasyonlar var. Hazirandan itibaren itibaren yeni bir nesil pos makinesi konulacak. Herhangi bir şehrin, çok işlek bir restoranı örneğin. Gün boyu ekmek, su gibi KDV yüzde 1 fiş kesilmiş. Bize haber verecek bu makine ile.

"KİRA SÖZLEŞMELERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILACAK"

Niyetimiz tüm kira sözleşmelerini bundan sonra e-devlet üzerinden yaptırmak. Son 2 ayda 420 binden fazla kapı çaldık. Elimizdeki bilgilerle, fiili durumu karşılaştırdık. Bu ay sonunda kira beyannamesi verilmesi lazım.

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