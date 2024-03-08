MEB; Memur, Şef ve Saymanların İl İçi Yer Değiştirmelerini ertelendi

Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
MEB- EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı
MEB- EKYS Sınav Sonuçları Açıklandı
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Bakan Şimşek, duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Bakan Şimşek, duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
İletişim Başkanlığı: Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin
İletişim Başkanlığı: Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin
Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı
Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
İftar menülerine yüzde 100 zam
İftar menülerine yüzde 100 zam
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
Özgür Özel 'DEM Parti'ye kapıları kapatacağım' diyen CHP'li Burcu Köksal'a resti çekti
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
İkinci el araç alacaklar dikkat: Fiyatların artacağı tarih belli oldu
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
0.69 faizle kentsel dönüşüm kredisi geliyor
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak?
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Seçil Erzan hakim karşısına çıkıyor... Mahkemeden 'Arda, Emre, Selçuk, Muslera' kararı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MEB; Memur, Şef ve Saymanların İl İçi Yer Değiştirmelerini ertelendi

MEB Personel Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 06.03.2024 tarih ve 98263990 sayılı yazısı ile Memur, Şef ve Saymanların İl İçi Yer Değiştirmelerinin ertelendiğini açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 08 Mart 2024 10:00, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 10:07
Yazdır
MEB; Memur, Şef ve Saymanların İl İçi Yer Değiştirmelerini ertelendi

Söz konusu yazıda; "Bu kapsamda atama sürecinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi bakımından memur, şef ve sayman ünvanlı kadrolarda görev yapan personelin il içinde yer değişikliği işlemlerinin söz konusu atama süreci tamamlanıncaya kadar gerçekleştirilmemesi" açıklamalarına yer verilerek Memur, Şef Ve Saymanların İl İçi Yer Değiştirmelerinin görevde yükselme sınavına bağlı atama işlemleri sonuçlanıncaya kadar yapılmayacağını açıkladı.

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber