8 Mart 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Annelere ve Kadınlara Saygı ve Şükran Anıtı'nın açılışına, 8 Mart Kadınlar Günü El Emeği Sergisi'ne katılacak, partisinin İl Başkanlığını ziyaret edecek, Odunpazarı Meydanı'nda halkla buluşacak.

(Eskişehir/11.00-15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de Kemal Paşa Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'ne katılacak, Aydın Valiliği ile Baro Başkanlığına ziyarette bulunacak, Sevgi Yolu Yürüyüşü'ne, İncirliova Seçim Koordinasyon Merkezi ile Germencik Seçim Bürosu açılışlarına iştirak edecek.

(İzmir/11.00/Aydın/15.00-18.30)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" ile "Türkiye Yüzyılında Başkentin Güçlü Kadınları" programlarına katılacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/19.00)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Edremit-Ülkü Yolu, MINIA Balıkesir, BALMEK açılışlarına iştirak edecek, Büyükşehir Belediyesinde basın toplantısı düzenleyecek, Sakarya Mahallesi Meydan Mitingi'nde konuşacak.

(Balıkesir/11.00-20.30)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gündoğmuş ve Akseki'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve partililerle toplantı yapacak, Gezici Kütüphane'yi ziyaret edecek, Antalya'da yaşayan Malatyalılar ile buluşacak.

(Antalya/11.00-19.00)

5- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Tortum İlçe Seçim Koordinasyon Merkezini ve esnafı ziyaret edecek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü "Dünden Bugüne Kadın Paneli"ne, "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyununa katılacak.

(Erzurum/10.00-20.00)

6- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Beykoz'da esnaf ziyaretinde bulunacak, bazı programlara iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

7- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Kuğulu Park'ta kadınlarla bir araya gelecek, Sincan-Törekent Cuma Pazarı'nda esnafa ziyarette bulunacak.

(Ankara/10.00/10.30/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni ile Şebinkarahisar ilçe mitingine katılacak, Kadınlar Dokuyor Kadın Kooperatifi ve esnafa ziyarette bulunacak, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2024 Projeleri İmza Töreni ve Bulancak Aday Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Giresun/10.00-20.15)

2- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valiliği ziyaret edecek, Irmak Islah Alanı'nda incelemelerde bulunacak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne ziyaret gerçekleştirecek, Tohum Dağıtım Töreni'ne iştirak edecek, sektör paydaşlarıyla toplantı yapacak, Kumluca ve Abdipaşa beldeleri ile Ulus ilçesi seçim ofisi açılışlarına, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Programı'na katılacak.

(Bartın/10.30-19.45)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Liman Farklı Seviyeli Kavşağı Temel Atma Töreni'ne, Trabzon Büyükşehir Proje Tanıtım Toplantısı'na katılacak, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, "Dünden Bugüne Bakanlar, Milletvekilleri, İl Başkanları, Kurucu Başkan ve Yöneticileri ile Toplantı" konulu programa iştirak edecek.

(Giresun/10.00/Trabzon/14.00-21.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayı tarımsal işletme iş gücü ücret yapısı ile finansal yatırım araçlarının şubat ayı reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin başkenti Washington'da temaslarda bulunacak.

(Washington)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 29. haftası, Galatasaray-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 26. haftasının ilk maçı, Boluspor ile Bitexen Giresunspor arasında oynanacak.

(Bolu/20.00)