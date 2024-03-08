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CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi

Afyon adayı Köksal'ın, "Seçilirsem belediye kapısı DEM'e kapalı" sözleri CHP'yi karıştırdı. Parti lideri Özel, "sürçülisan" dese de Köksal sözlerinin arkasında olduğunu söyledi. İmamoğlu ise "Ya kendine başka iş bulacak ya da başka parti kuracak" diye rest çekti.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mart 2024 07:46, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 09:45
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Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Burcu Köksal'ın, "Belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" sözleri CHP'yi karıştırdı. CHP lideri Özgür Özel bu ifadelerin "sürçülisan" olduğunu savunsa da konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Köksal "Dil sürçmesi değil, verdiğim söz üzerine konuştum" dedi. Tartışmaya katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Köksal'ı sert bir şekilde eleştirdi. İmamoğlu, "Ben belediye başkanı olursam şu partilileri almam, şu partiler hariç şunlarla görüşürüm, diyen ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka bir parti bulacak" değerlendirmesini yaptı.

İSTİFASI İSTENDİ İDDİASI

Öte yandan CHP yönetiminin Grup Başkanvekilliği görevinden istifasını istediği Köksal'ın bu talebi kabul etmeyerek Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı örnek gösterdiği öğrenildi. Bazı parti yöneticilerinin de "CHP ile DEM arasında zaten yazılı bir seçim protokolü yok dolayısıyla disiplin suçu gerektirecek bir durum da yok" dediği öne sürüldü.

Köksal'ın açıklamalarına DEM Parti cephesinden tepki geldi. Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık "Bizim belediyelerimizde kapımız herkese açık faşist, ırkçılar hariç" derken DEM Partili bazı isimler "Biz hangi dönem kapınıza muhtaç olduk, haddinizi bilin. Nefret suçu işledin! Bu 'dil sürçmesi' değil, halt etmektir" ifadelerini kullandı.

GERÇEKLERİ ÖRTME GİRİŞİMİ

Tartışmayı değerlendiren MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP lideri Özel'in "sürçülisan" sözlerinin gerçekleri örtme girişimi olduğunu Köksal'ın yaptığı açıklama ile bunu boşa çıkardığını söyledi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven "Şimdiye kadar rol yapmış. Afyonkarahisar'a gelince milliyetçi kesiliyor. Meclis'te yanı başında oturan DEM'lilere laf ettirmiyor" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ise Köksal'a "Meclis'te tezkerelere 'hayır' verirken, DEM'liler 'Sayın Öcalan' derken sessizdin" eleştirisini yaptı.

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