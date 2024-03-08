Fenerbahçe çeyrek final kapısını araladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunu lider bitirip direkt son 16 turuna kalan Fenerbahçe, bu turun ilk maçında Belçika'da Union Saint Gilloise ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz maçı 3-0 kazandı ve çeyrek final kapısını araladı.

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