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Zehir tacirlerine 'Mahzen-6' operasyonu: 15 gözaltı

Yalova'da eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-6' operasyonlarında bir organize suç örgütü çökertildi. Operasyon kapsamında organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Mart 2024 08:23, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 09:21
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Zehir tacirlerine 'Mahzen-6' operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.

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Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan takip sonucu organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonrası ele geçirilen ruhsatsız tabancalara, pompalı tüfeklere, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.

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