Zehir tacirlerine 'Mahzen-6' operasyonu: 15 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Bakan Yerlikaya "Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz" dedi.

Yalova'da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-6" operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu'nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi ❗️



Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 1️5️ şüpheli yakalandı❗️



Aziz Milletimizin. pic.twitter.com/WelZrYcGCv Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 8, 2024

Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı.

Yapılan takip sonucu organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonrası ele geçirilen ruhsatsız tabancalara, pompalı tüfeklere, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.