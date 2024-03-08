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Satılmayan evin dolandırıcısı çıktı

Konut piyasasının durgunlaşması ve mülklerin elde kalmaya başlaması üzerine gayrimenkulde sahaya dolandırıcılar indi. Cep telefonu ve sosyal medya üzerinden, evler, arsalar ve lüks konutları, piyasa değerinin yarı fiyatına "ihtiyaçtan satılık" diye mesaj atan sahtekarlar, kaparo bedeli diye 400-500 bin lira koparmaya çalışıyor.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 08 Mart 2024 09:09, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 09:04
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Satılmayan evin dolandırıcısı çıktı

Dünya Gazetesi'nden Hamide Hangül'ün haberine göre Emlak piyasasında manipülatif fiyat artışlarını önlemek için ilan denetimleri sıkılaştırıldı. Satılık, kiralık konut ilanı çıkmak için yetki belgesi şartı getirildi. İkinci ilan girişleri de önlendi. Yani, bir ilan için iki ayrı fiyat girişleri son buldu. Sektör temsilcilerine göre, yeni düzenlemeyle, konut piyasasında fiyatların şişirilmesinin önüne geçildi.

Piyasaya çeki düzen verildi. Ancak dijital platformalar sızamayan sahtekarlar, bu defa sosyal medya hesaplarını hedef aldı. Konut piyasasında yaşanan durgunluğu ve mülklerin elde kalmaya başlamasını kullanan dolandırıcılar, gayrimenkulde sahaya indi. Sahtekarlar, cep telefonu ve facebook, instagram, whatsapp gibi sosyal medya hesaplarından "yarı fiyatına satılık", "çok sıkıştım" gibi mesajlarla, vatandaşları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

Bir daire fiyatına 4 daire kandırmacası

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Gayrimenkul Yatırım Danışmanlığı Kurucusu Şenay Araç Demir, son dönemde sosyal medyada bu tür mesajların çok sık görülmeye başladığını söyledi.

Vatandaşları oltalamak için WhatsApp, Facebook üzerinden sürekli gayrimenkul mesajları döndüğüne işaret eden Demir, "Yarı fiyatına satılık daire mesajlarıyla çok fazla karşılaşılıyor. Şu an WhatsApp, Facebook ya da cep telefonlarına, 'çok sıkıştım paraya ihtiyacım var.' 'mülkümü, değerinin yarısına satıyorum' mesajları gelmeye başladı, sakın bunlara itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Kendisine de bu konuda mesajlar geldiğine işaret eden Şenay Araç Demir, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mesela son olarak lüks bir inşaat firmasının 3+1 üç adet, 2+1 bir adet, toplam 4 adet daire için 25 milyon TL'ye acil satılık mesajı geldi. Halbuki o bölgede bir daire fiyatı 25-26 milyon TL'den başlıyor. Mülk sahibinin ödemesi olduğu, paraya çok acil ihtiyacı olduğu, çek ödeyeceği gerekçe gösteriliyordu.

Konunun detaylarını araştırarak gelen yerlerin tapularını istedim. 'Kiracı var mı' diye sordum 'var' dediler. Kira kontratlarını, kiracı bilgilerini istedim. Bunları istediğimde mülk sahibi telefonlarımıza cevap vermemeye başladı, bir anda ulaşılmaz oldu. O gün 300-400 bin TL kapora isteyen şahıs ortadan kayboldu. Bizlerin araştırma yapma, araştırmayı sonuçlandırma şansımız var. Ama vatandaşlar boşta bulunup araştırma yapmıyor ve inanabiliyorlar."

Piyasa sıkışık, olta atıyorlar

İstanbul'un dışında arsanın en çok prim yaptığı bölgelerden de sosyal medya üzerinden mesajlar döndüğüne işaret eden Demir, "Edirne Kırklareli'den hiç tanımadığımız insanlar 'çok sıkışığız, 500-600 bin TL arsa' diye ilanlar geliyor. Yine Yeşil köy'de 3,5 milyon dolarlık bir yer 2 milyon dolara mesajı döndü. Zaten orada bir daire fiyatı 30-40 milyon TL" diye konuştu.

Konut piyasasında şu anda bir durgunluk olduğunu, o nedenle fiyatların yaklaşık yüzde 25-30 düştüğüne işaret eden Şenay Araç Demir, "Şu anda piyasa çok sıkışık, dolandırıcılar o nedenle para kapmaya çalışıyorlar. Yaklaşık iki haftadır dönüyor bu tür mesajlar, ev sahibi olmak, gayrimenkule yatırım yapmak isteyen herkese şu anda olta atıyorlar" diye konuştu.

"Asla itibar etmesinler IBAN paylaşmasınlar"

Vatandaşların bu tür mesajlara inanmamasını, asla kapora yatırmaması uyarısında bulunan Şenay Araç Demir, "Bir gayrimenkul firmasıyla irtibata geçsin, yardım istesinler. Ya da hiçbir şekilde bu mesajlara cevap vermesinler. Arsam var, Çanakkale'de, Edirne'de, Tekirdağ'da yarı fiyatına veriyorum, acil satmam gerekiyor mesajları, kapora isteme, IBAN verme gibi talepler dolandırılma yöntemidir. Asla itibar etmesinler" uyarısında bulundu.

Önce tapu isteyin

dolandırılmamak için sosyal medya üzerinden cazip fiyat teklifiyle, önce evin tapusunu istemesi uyarısında bulunan Şenay Araç Demir, şöyle devam etti: "O tapuyla önce belediyeye gidip araştırsın. 'Bu doğru mu', 'böyle bir yer var mı' diye sorsun. 'Kimin adına' diye araştırsın. Şayet varsa, 'üstünde ipotek var mı' diye sorsun. Ada, pafta, parseli yazdığı zaman da yerini gösterir. Ya da en yakın emlakçıya gidip, 'bana böyle bir mülk geldi' diyerek emlakçıyla araştırsın. Hayal değil, gerçeği satın alsınlar. Profesyonel emlakçılarla hareket ederek satın alma yapsınlar."

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