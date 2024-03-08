Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, haftayı 31,96 TL'den tamamladı. Avro ise haftayı 35 TL'yi aşarak tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 17:41, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 17:43
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|31,8410
|31,8420
|31,9610
|31,9620
|Avro
|34,6540
|34,6550
|35,0390
|35,0400
|Sterlin
|40,5960
|40,7130
|41,1400
|41,2570
|İsviçre Frangı
|36,1980
|36,2680
|36,5010
|36,6900
|ANKARA
|ABD Doları
|31,8110
|31,8610
|31,9310
|32,0110
|Avro
|34,6140
|34,6740
|34,9990
|35,0790
|Sterlin
|40,5360
|40,7360
|41,0800
|41,2900