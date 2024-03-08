Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ ABD Doları 31,8410 31,8420 31,9610 31,9620 Avro 34,6540 34,6550 35,0390 35,0400 Sterlin 40,5960 40,7130 41,1400 41,2570 İsviçre Frangı 36,1980 36,2680 36,5010 36,6900 ANKARA ABD Doları 31,8110 31,8610 31,9310 32,0110 Avro 34,6140 34,6740 34,9990 35,0790 Sterlin 40,5360 40,7360 41,0800 41,2900