İmamoğlu'nun 'Temelini attım' dediği 3 metro hattının yapımına 2017'de başlandığı ortaya çıktı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na katıldığı programda metro hatlarıyla ilgili bir soru yöneltildi. İmamoğlu temelini attığı 3 hattı sayarken, İBB'nin sitesinde söz konusu metro hatlarının projelerine 2017 yılında başlandığı bilgisi yer aldı.
Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mart 2024 11:25, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 11:25
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mevzular Açık Mikrofon programına katılıp kendisine yöneltilen soruları cevapladı.
3 METRO HATTINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Katılımcılardan bir kadın izleyici, İmamoğlu'na "Temelini attığınız bir metro hattı var mı?" dedi. O anlarda sesini yükselten İmamoğlu, "Temel nasıl atılır biliyor musunuz? Sizi nasıl ikna ederim bunun için? Bakın Mahmutbey-Esenyurt örnek, Göztepe-Ataşehir örnek, Çekmeköy-Sancaktepe örnek. Bunlar sıfırdan... sıfırdan" ifadelerini kullandı.
2017 YILINDA BAŞLANMIŞ
Ancak İBB'nin sitesinde bu metro hatlarının projelerine İmamoğlu döneminden önce, 2017 yılında başlandığı bilgisi yer aldı.