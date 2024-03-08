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Akıllı mühimmat DROKET'in ilk atışı gerçekleştirildi

Türk savunma sanayisi bünyesinde dronlarda kullanılmak üzere geliştirilen akıllı mühimmat çözümü DROKET'in ilk atış testi gerçekleştirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 13:10, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 14:32
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Sapmaz Savunma, Katar'da gerçekleştirilen 8. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2024) dron ve akıllı mühimmat çözümlerini sergiledi. Fuarda DROKET, yeni tasarımıyla ilk kez vitrine çıktı.

Kamikaze dronlara ve dronlardan serbest düşüm yöntemiyle atılan havan mermilerine alternatif olarak geliştirilen DROKET, dron ve roketlerin yeteneklerini birleştiriyor olması dolayısıyla bu şekilde isimlendirildi.

Sapmaz Savunma Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Sapmaz, yaptığı açıklamada, DROKET'in duyulmasıyla beklentilerinin de üzerinde bir talep ve ilgiyle karşılaştıklarını söyledi.

Geçen sürede bazı devlet yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve ilk prototiplerinde birtakım değişiklikler istendiğini ifade eden Sapmaz, bu kapsamda DROKET üzerindeki mühimmatın yüzde 50 artırılmasıyla 400 gramlık patlayıcı taşıyan bu sistemi 600 gram taşıyabilecek hale getirdiklerini belirtti. Sapmaz, DROKET'in 1 kilogramlık patlayıcıyı da rahatlıkla taşıyabileceğini bildirdi.

Yükün artmasıyla üründe bazı geometrik değişikliklere gittiklerini, DROKET'in boyunun yaklaşık 10 santim uzadığını anlatan Sapmaz, kuyruk ve kanatçık kısmında aerodinamik hesaplamalar neticesinde değişimler gerçekleştirdiklerini ve ilk atış testini yaptıklarını açıkladı.

Katar'daki DIMDEX'te ilk kez bir uluslararası fuarda ürünü sergilediklerini dile getiren Sapmaz, çok güzel geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Hava Kuvvetlerinin üst düzey yöneticilerinin saha testleri için kendilerini ülkeye davet ettiklerini belirten Sapmaz, yaklaşık 4-5 hafta sonra böyle bir test planladıklarını kaydetti.

Yeteneklerini sahada göstermeye devam edecek

Bu ilginin farklı ülkelerdeki askeri yetkililerden de geldiğini, ilk anda Birleşik Arap Emirlikleri ile başlayan ilgi ve talebin daha da büyüdüğünü vurgulayan Sapmaz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Her yaptığımız testle heyecanımız da ürüne olan inancımız da artıyor. Olmayan şeyi planlayıp sahada bunun karşılığını görebilmek teknik bir insan için çok mutluluk ve güven verici. Bu anlamda yaptığımız çalışmalardan ve gördüğümüz ilgiden çok memnun olduğumuzu söyleyebilirim.

İlk testte 100 metreden fırlatmayla testimizi yaptık. Ürünümüzün arkasında bir itki sistemi var. Bu sistemi tetikleyen ve tetikleme öncesinde sistemin orada sabit kalmasını sağlayan fırlatıcının da tüm tasarımı bize ait. O tasarımı iyi bir seviyeye getirdik. Onun başarılı çalışması ürün için olmazsa olmazdı. Artık o çok güzel çalışıyor. İlk testimizi 100 metreden yaptık ve manuel olarak elle kontrol ettik. O kontrol etme anında nasıl bir davranış sergilediğini ilk defa hissettik. Vermiş olduğumuz komutlara karşı gördüğümüz tepki gayet güzeldi. 100 metreden 4 saniyede hedefe ulaştı. Yaklaşık 90 kilometre/saat hızı yakaladı. 1 kilometreye kadar farklı yüksekliklerden hem manuel hem de otonom testler yapacağız."

Görüntü işleme algoritmasını da çok daha detaylı hale getirdikleri bilgisini veren Sapmaz, laboratuvar ortamında farklı cisimleri seçip hedeften kaçırıp sonra tekrar odakladıklarında algoritmanın nasıl çalıştığını gözlemlediklerini, gece görüş kamerası ekleyerek ürünü loş ışıkta görüntü alabilecek hale getirdiklerini ifade etti.

Geliştirme çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Serdar Sapmaz, bundan sonra gelen taleplerin karşılanabildiğini sahada gösterecekleri bir çalışma süreci yürüteceklerini kaydetti.

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