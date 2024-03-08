Ataşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu
İstanbul Ataşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 13:20, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 12:54
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Kayışdağı Mahallesi'ndeki evine giden M.A'nın, eşini evde hareketsiz halde yatarken bulduğu yönündeki ihbarı üzerine olay yerine gitti.
Polisin evde sağlık ekipleriyle yaptığı incelemede, 3 çocuk annesi Rukiye A'nın (35) hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Rukiye A'nın eşi M.A. da ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.