Akşener:Kaybedersem evime döneceğim

Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda
Akıllı POS cihazı zorunlu hale geliyor, ağır cezalar yolda
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
İletişim Başkanlığı: Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin
İletişim Başkanlığı: Sandık değişti mesajlarına itibar etmeyin
Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı
Biden'dan Gazze'de 6 haftalık acil ateşkes çağrısı
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
İftar menülerine yüzde 100 zam
İftar menülerine yüzde 100 zam
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
İsveç, NATO'nun resmen 32. üyesi oldu
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
10 soruda Toplu Sözleşme İkramiyesi: AYM gerekçeleri ve gerçekler
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldı
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
'Savunma Sanayii 401' dersinden en üst ortalama ile geçen gençlere istihdam
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Bu yıl içerisinde zorunlu afet sigortasını getirmeyi düşünüyoruz
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
En uzun pusula 97 santimetre, en kısa pusula 4,5 santimetre olacak
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Kurtulmuş'tan 'vekil odasında para dolu poşet' iddiasına açıklama
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Bakanlık 'Islahçı Hakkı' çıkmazının tarıma maliyetinin farkında mı?
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Erdoğan: Gelin kifayetsiz muhterislerin devrini kapatalım!
Ana sayfaHaberler Siyasi

Akşener:Kaybedersem evime döneceğim

Yerel seçim kararı eleştirilen İyi Parti lideri Akşener, daha önce yaptığı açıklamasını yineledi. Büyük bir risk aldıklarını söyleyen Akşener, "Eğer bu arkadaşlarımız 'evine dön' derse, sonuç olarak oy vermezse, ben evime döneceğim. Siyasetin s'si ile meşgul olmayacağım" dedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Mart 2024 15:08, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 15:09
Yazdır
Akşener:Kaybedersem evime döneceğim

Yerel seçime sayılı günler kala siyasi partiler çalışmalarına hız kazandırdı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında dün İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Buğra Kavuncu ve ilçe adaylarıyla birlikte Maltepe, Kartal ve Pendik'te esnafı ziyaret etti.

'SİYASETİN S'Sİ İLE MEŞGUL OLMAYACAĞIM'

Akşener, gazetecilerin soruları üzerine cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisini aday gösterirken samimi olmadığını iddia eden Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da cevap vererek şunları söyledi:

"Sayın Mansur Yavaş, CHP'li değil. Bu çerçeveden bakıldığında bir risk almalıydı. Şimdi döndürüp bütün suçu Meral Akşener'in üzerine atmak korkaklığı gizlemektir. Şimdi biz ayrı, hür ve müstakil gitmeye karar verdik. Büyük bir risk aldık. Eğer bu arkadaşlarımız 'evine dön' derse, sonuç olarak oy vermezse, ben evime döneceğim. Siyasetin s'si ile meşgul olmayacağım."

AKŞENER DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİ

İyi Parti lideri Akşener, daha önce de benzer nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. Akşener, partisinden adaylar için tam yetki istediğini söylemiş ve "Seçimi kazanamazsak gereğini yaparım ve evime dönerim" demişti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber