Motosikletiyle kaza yapan üsteğmen hayatını kaybetti
Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Pilot Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, motosiklet kazasında hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 16:45, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 17:12
Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında kendisine ait motosikletiyle seyir halinde olan Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyona hakimiyetini kaybetti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.