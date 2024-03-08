Motosikletiyle kaza yapan üsteğmen hayatını kaybetti

Siirt-Kurtalan karayolu Kezer Çayı yakınlarında kendisine ait motosikletiyle seyir halinde olan Üsteğmen Muhammed Ali Yıldırım, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyona hakimiyetini kaybetti. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.