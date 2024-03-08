Kadın komutanlar, köydeki kadınların gününü kutladı

Merkeze 40 kilometre uzaklıktaki Kardeşler köyüne giden rütbeli kadın askerler, burada kadınlarla bir araya geldi.

Tandırda ekmek pişiren, ev işleriyle ilgilenen kadınlar da kendilerini unutmayan kadın komutanlara sıcak ekmek ikram etti.

Ekipler, Yangın beldesi girişinde yaptıkları yol uygulamasında da durdurulan araçlardaki kadınlara karanfil dağıttı.

Kadınlardan Havva Türkmen, gazetecilere, ekmek pişirdiği sırada kadın komutanların yanına geldiğini söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla jandarmanın köye geldiğini belirten Türkmen,"Çok mutlu olduk. Beklemiyorduk, bize de sürpriz oldu. Bize çiçek verdiler. Köyümüze kadar geldikleri için teşekkür ederiz." dedi.

Kadın sürücü Betül Yeler ise "Bugün çok özel bir gün. Bugün tek değil, her gün kadınların günü. Faaliyeti çok güzel buldum. Çok farklıydı. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kadınlardan Nilay Bozkurt ise "Benim için güzel motivasyon oldu. Komutanların bizi düşünmesi çok güzel. Tüm kadınların gününü kutluyorum. Umarım daha güzel günler kadınları bekler." ifadelerini kullandı.