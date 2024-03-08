Abant'ta martta yağan kar tatilcileri sevindirdi
Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda tatilciler, mart ayında yağan karın tadını çıkardı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 17:25, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 17:28
Bolu'ya yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan milli parkta öğleden sonra etkili olan sağanak, hava sıcaklığının düşmesiyle yerini kar yağışına bıraktı.
Zaman zaman etkisini artıran kar yağışıyla milli park beyaza büründü.
Hafta sonu tatilini geçirmek için Abant'taki otellere gelenler, karın yağmasıyla sevinç yaşadı.
Otellerin bahçesine çıkan tatilciler, kar topu oynayarak eğlendi.