Adliye önünde silahlı ve bıçaklı kavga: 2'si ağır 10 yaralı

Alınan bilgilere göre, Mardin Adliye binası önünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada; M.E.T, R.Ş., M.G. M.S., A.T., A.S., H.T., M.S., H.S., H.S., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kızıltepe Devlet Hastanesi ve özel hastaneye sevk edildi.

Polis, kavgaya karışan 12 kişiyi gözaltına aldı.