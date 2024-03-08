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Pendik'te emlak dolandırıcılığından 5 zanlı tutuklandı

Pendik'te ev sahibi olmak isteyen vatandaşlardan, ev sahiplerinden habersiz evleri için satış ilanı verip ön ödeme toplayarak emlak dolandırıcılığı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 18:33, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 18:53
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Pendik'te emlak dolandırıcılığından 5 zanlı tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bazı kişilerin Pendik'te açtıkları emlak şirketi üzerinden ilan sitelerine daire satışı ilanı verip, sonradan görüştükleri vatandaşlardan kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları ihbarına yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmalarda, söz konusu şirket çalışanlarının, geçmiş yıllarda kiraya verdikleri evlerin satış durumunu takip etmeye devam ettikleri, ev sahiplerince farklı firmalar aracılığıyla satışa çıkarılmasını fark ettikten sonra geçmişten ellerinde bulunan ev fotoğrafları, tapu kaydı gibi belgelerle bu evleri sahiplerinin bilgisi olmadan internet üzerinden satışa sundukları tespit edildi.

Mevcut kiracıları tanımalarından dolayı evleri müşterilere gösterirken samimi ortam oluşturan şüphelilerin mağdurlara güven verdiği de belirlenirken, şüphelilerin aynı zamanda evin satış fiyatını piyasanın altında tutup, "bu fiyata kaçırmayın, bu fırsat kaçmaz" diyerek mağdurları ikna ettiklerini ve "ön ödeme" adı altında mağdurlardan para alarak haksız kazanç sağladıkları da saptandı.

Aynı yöntemle 7 farklı eylem gerçekleştirildiğini de ortaya çıkaran ekipler, eş zamanlı operasyonla biri kadın 6 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerindeki aramada bir tabanca ele geçirildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle sevk edildikleri hakimlikçe, 6 şüpheliden 5'i tutuklandı, biri hakkında adli kontrol uygulandı.

- Mağdurlar polise teşekkür etti

Ev satışı vadiyle kandırıldıklarını belirten müştekilerden Mustafa Alkama, kardeşi için Sultanbeyli'den ev baktıkları ve dolandırıldıklarını söyledi.

İnternetten bir daire bulduğunu ve kardeşiyle bakmaya gittiklerini anlatan Alkama, şöyle konuştu:

"Emlak ofisinde daireyi 935 bin liraya satın almak üzere anlaştık. 10 bin lira kapora teklif ettim, kabul etmediler. Paramızı toplamak için 20 gün müsaade istedik, kabul ettiler. 135 bin lira kapora verdik, sözleşmemizi yaptık. Bunlar kardeşimin iş yerine gelerek, ucuza daire verdiklerini, iyilik yaptıklarını, ticaretle uğraştıklarını, paraya ihtiyaçları olduğunu söyleyip kardeşimin beynine öyle bir giriyorlar ki...'Bak biz sana iyilik yaptık, sen de bize iyilik yap, 20 gün bekletme, eline ne geçerse ufak ufak bize ödeme yap, hatta biz başkasını satıp senin kaporanı verelim.' demişler."

Şüphelilerin daire almak için altınını bozduran kardeşinden 600 bin lira aldıklarını belirten Alkama, kendisinden de ilgisi olmadığı halde 14 bin lira tapu harcı yatırmasının istenmesi ve tapu dairesinden böyle mesaj gelmemesi nedenleriyle kuşkulandığı, sonra polise giderek bu kişilerden şikayetçi olduğu bilgisini paylaştı.

Alkama, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, mağduriyetlerinin giderilmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

- 290 bin lira kapora verdi

Müştekilerden Nilüfer Apak da Kartal'dan almak istediği ev için 290 bin lira kapora verdiği için mağdur edildiğini söyledi.

Aynı gün alacağı daire ilanının başka bir firmada olduğunu fark ettiğini, görüştüğü daire sahibinden de bu satıştan haberi olmadığını öğrendiği ve daireyi almaktan vazgeçmesine rağmen parasını geri alamadığını aktaran Apak, haklarında şikayetçi olduktan sonra korkan şüphelilerin daha sonra parasını peyderpey ödediğini anlattı.

Apak, parasını geri almasına rağmen şikayetinden vazgeçmeyeceğini vurgulayarak,"İnsanları bu konuda uyarıyorum, çok dikkatli olsunlar. Aynı zamanda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine çok teşekkür ediyorum. Çok ilgilendiler, çok hızlı bir şekilde bu işi bitirdiler." dedi.

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