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Bakan Fidan: Uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerekiyor

ABD'de Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Fidan, "Gazze'deki vahim durum, uluslararası toplumun masum insanların acılarını durdurmak için acil harekete geçmesini gerektiriyor" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 20:10, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 21:14
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ABD'de Stratejik Mekanizma Toplantısı kapsamında Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'deki durumun vahim olduğunu ve masum insanların acısını dindirmek için acilen harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile beraberindeki heyet, Washington'da ABD'li mevkidaşı Blinken ile Stratejik Mekanizma Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi.

Fidan, 2021'de başlayan stratejik toplantıların yedincisini gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda iki ülke arasında güvenlik, bölgesel işbirliği, bölgesel konular, ticaret, enerji gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan konularda görüşmelerde bulunacaklarını belirtti.

Başta Gazze'deki İsrail katliamları olmak üzere birçok önemli bölgesel gelişmenin aynı anda cereyan ettiğini kaydeden Fidan, "Gazze'deki vahim durum bizim bu meseleye acilen eğilmemizi gerektiriyor. Uluslararası toplum masum insanların çektiği acıları durduramadı. Gazze'deki insanlar acil insani yardıma ihtiyaç duymaktadır." diye konuştu.

Bakan Fidan, Gazze'de ateşkesin temini ve kesintisiz insani yardımın sağlanması için ABD ve diğer ülkelerle ciddi şekilde çalışmaları gerektiğinin de altını çizdi.

Görüşmede Ukrayna, Karadeniz güvenliği gibi birçok bölgesel konunun da yer alacağını aktaran Fidan, İsveç'in üyeliğinin ardından NATO'nun güncel durumunun da ele alınacağını ifade etti.

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