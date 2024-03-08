Bakan Tekin, 'Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler' projesine ilk talebi yazdı

9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
9 Mart 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandı
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Seçil Erzan: Fatih Terim'e 15 ay boyunca gelen paraları verdim
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
Başhekim yardımcısı, kadınlar gününde astsubay eşi tarafından öldürüldü
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
'MOSSAD casuslarına yönelik soruşturmada tutuklu sayısı 63'e yükseldi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu seçim benim için bir final
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
DEM Parti: Ankara'da 3 ilçede CHP ile kent uzlaşısı yaptık
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
MEB Görevde Yükselme Sınavı atama duyurusu yayımlandı
Maliye POS cihazlarını izliyor
Maliye POS cihazlarını izliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail yönetimi katildir
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Avro 35 TL'yi aştı, dolar 32 TL sınırında
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Gazze'de paraşüt faciası: Yardıma ulaşmak isterken can verdiler
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Maaş teklifi öğretmeni çileden çıkardı
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Rekor üstüne rekor! Altın tüm zamanların en yüksek seviyesinde
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Seçil Erzan davası: Muslera, Arda Turan, Emre Belözoğlu ifade verdi
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Otomobil satışları gaza bastı: İşte artışın 3 nedeni
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
İstanbul'da 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Kredi kartı harcamalarında yeni rekor
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan öncesi gıda fiyatları nasıl değişti?
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Ramazan ayında sağlıklı beslenme önerileri
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Seçim dolandırıcılarına dikkat! YSK detayı...
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Bakan Şimşek duyurdu: Zorunlu afet sigortası geliyor
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
Muğla Marmaris'te 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
CHP'deki yeni kriz DEM restleşmesi
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Evini dönüştürene büyük destek: Projenin şartları neler?
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
Bakanlıktan 'yurttaki çocuklara istismar' davasına ilişkin açıklama
İftar menülerine yüzde 100 zam
İftar menülerine yüzde 100 zam
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Tunç açıkladı: Eylem Tok ve oğlu Mısır'dan ABD'ye gitmiş
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Bakan Şimşek: Kira sözleşmeleri e-devlet üzerinden yapılacak
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Emekliye yeni destek geliyor: İşte gündemdeki 7 başlık
Ana sayfaHaberler Siyasi

Bakan Tekin, 'Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler' projesine ilk talebi yazdı

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, AK Parti Erzurum İl Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna ilk kez açıklanan "Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler" çalışmasının ilk projesini sundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 22:36, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 23:06
Yazdır
Bakan Tekin, 'Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler' projesine ilk talebi yazdı

İl Başkanlığı binasında yapılan proje sunum toplantısında konuşan AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, yerel seçim sürecinde ve sonrasında katılımcı demokrasi adına farkındalık oluşturmak için hazırladıkları "Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler" çalışmasını tanıtmak ve ilk projeyi de Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin'den almak ve sisteme göndermesi için bir araya geldiklerini ifade etti.

"Siyasal katılım sadece oy kullanmak, partiye üye olmak değildir"

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, iki gündür Erzurum'da ve ilçelerde yerinde tespitler yaptıklarını, seçim çalışmalarına katıldıklarını ifade ederek, "Oltu, Olur, Uzundere ve Tortum'da bulunduk. Aday arkadaşlarımızın kampanyalarına destek verme çalıştık, SKM açılışları yaptık, vatandaşla sohbet ettik. Başta muhtarlar olmak üzere sivil toplum örgütleriyle beraber kanaat önderlerini dinledik. İlçelerin problemleriyle ilgili tespitlerimizi yaptık. Daha önce Erzurum'da SKM açılışı için buraya geldiğimde bir şeyi tartışmaya açmıştım. Akademik olarak siyaset bilimi benim çalışma alanım. Ve siyasetin ana unsurlarından bir tanesi de siyasal katılım. Siyasal katılım dediğimiz şey seçmenlerin sadece oy vermesi ya da bir siyasi partiye üye olması değil kuşkusuz. Siyasal katılım seçmenlerin vatandaşların şehirle ilgili yaşadıkları bölgeyle ilgili, ülkeyle ilgili fikirlerini paylaşabilecekleri bir zeminin oluşması da bir parçası. Biz bu anlamda Erzurum'da fikri olan herkesin Erzurum'la ilgili düşüncesi, kanaati olan herkesin siyasete katılmasını, yerel yönetimlere katılmasını arzu ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımızdan da Erzurum için proje önerisi alacağız"

Kendisinin yıllardır teorik olarak çalıştığı bu konuyu AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu'ndan rica ettiğini ve farklı bir SKM fikrini paylaştığını ifade eden Bakan Tekin, "Erzurum'da yaşayan herkes ilçesi ya da büyükşehirle ilgili olarak bir fikri varsa paylaşsın. Biz bu fikirleri, bu projeleri değerlendirelim. Uygulanabilir şehir için faydası olduğuna inandığımız projeleri seçelim. Ve bu projeleri büyükşehir belediye başkanımızın, ilçe belediye başkanlarımızın, belediye başkanı seçildikten sonraki hayata geçirecekleri projelerin arasına alalım diye düşünmüştük. Aynı zamanda bu projenin hayata geçirilmesiyle ilgili olarak da eğer ilgili arkadaşımız bu projenin koordinesinde görev almak istiyorsa proje büyükşehrin projesi büyükşehirde, ilçe belediyelerinin projesi ilçe belediyelerinde bir anlamda gönüllü proje koordinatörü olarak bulunsun istemiştik. Sağ olsun AK Parti teşkilatımız bunu hayata geçirdi. Bana söylediklerini de heyecanlandım gerçekten. Ben bunu Türk siyasetine, Türkiye'deki siyasetin işleyişine, Türkiye'de seçmenlerin siyasal katılımına ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 16 Mart 2024 günü Cumhurbaşkanımız geldiğinde, Erzurum mitingi için. Bu projeyi de kendisine, belki Erzurum'la ilgili kendisinden de bir fikir alıp bu anlamda bir projesini onun da kayıtlara getirmesini talep ederiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Zirve Şehir İçin, Zirve Fikirler" sistemine ilk girişi yaptı ve "Erzurum Lisesi'nin çok daha başarılı olması, eski ihtişamlı günlerine dönmesi, Türkiye'deki en başarılı ve örnek gösterine liseler arasında gösterilmesi, bünyesine katılan eski Mareşal Fevzi Çakmak Hastanesi ile birlikte güzel bir lise olmasını talep ediyorum" diye not düştü.

Programa, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti MKYK üyesi Fevzi Polat ve AK Parti teşkilat yöneticileri katıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber