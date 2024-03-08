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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mart 2024 23:34, Son Güncelleme : 08 Mart 2024 23:35
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Şanlıurfa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 17 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kendilerini telefonda hakim, savcı, polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 5 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından Şanlıurfa, İstanbul, Sakarya ve Manisa'da belirlenen adreslere 95 personelin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 17'si tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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