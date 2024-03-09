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Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik

Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mart 2024 00:56, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 00:58
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Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK

Milli Savunma Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Madde 39- Sözleşmeli subay ve astsubaylardan sözleşmeleri 4678 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirtilen şekilde sona erenler hizmet ettikleri sözleşme süresi kadar, bunlardan ilgisine göre 926 sayılı Kanunun 112 nci maddesinin birinci fıkrasında, 2803 sayılı Kanunun ek 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında veya 9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun ek 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen yükümlülük süresi kadar görev yapanlar süre sınırı olmaksızın günübirlik olarak ordu evi, özel eğitim merkezi ile diğer tesislerden istifade edebilirler."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe 39 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

Madde 39/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine göre Milli Savunma Bakanlığı ya da İçişleri Bakanlığı yetkilidir."

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

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