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YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor

YRP'nin adayları İstanbul, Balıkesir, Şanlıurfa gibi kritik büyükşehirlerin yanı sıra bazı illerde CHP ve DEM'e can simidi oldu. "Kazanmak yerine kaybettirme" taktiği güden YRP, AK Partili küskün seçmenlerin oyunu alarak birçok yerde CHP'ye avantaj sağlayabilir.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Mart 2024 08:19, Son Güncelleme : 09 Mart 2024 08:20
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YRP'nin Stratejisi: AK Parti'nin küskün seçmenlerini CHP'ye yönlendiriyor

Türkiye Gazetisinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde AK Partili bazı eski isimlerin Yeniden Refah Partisi'nden (YRP) aday olmasına tepki göstererek, bu isimlerin asıl amaçlarının 'kazanmak' değil, AK Parti'ye kaybettirmek olduğunu dile getirmeye başladı.

Erdoğan'ın bu tespitinin, özellikle Anadolu'daki bazı illerde ve büyükşehirlerin bazı ilçelerinde YRP adayları sebebiyle ortaya çıkan bıçak sırtı durumdan kaynaklandığı belirtiliyor. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da önceki gün YRP'yi işaret ederek, "Tek başına kazanma ihtimalleri yok. Seçime girdikleri her yerde CHP'nin kazanma ihtimalini artırıyorlar. Çünkü bütün veriler o seçimi kazanma ihtimallerinin olmadığını gösteriyor. Hesap ortada, durum görülüyor" açıklamasını yapmıştı.

CHP'NİN UMUTLARINI TAZELEDİLER

AK Parti'de yapılan analizlere göre, birçok il ve ilçede eski AK Partilileri aday gösteren YRP, Anadolu başta olmak üzere büyükşehirlerin bazı ilçelerinde dengeleri değiştirdi. Yeniden Refah'ın bu tavrı, kendi içindeki parçalanmış görüntüsünü Kandil'in partisi DEM ile gidermeye çalışan CHP'nin umutlarını tazeledi. İstanbul'un Bahçelievler, Sancaktepe, Silivri, Çatalca, Eyüp gibi ilçelerin yanı sıra, Balıkesir ve Şanlıurfa büyükşehir belediyesi ile bu illerin bazı ilçeleri, Bingöl, Yozgat, Muş, Elazığ gibi Anadolu illerinde YRP'nin adayları nedeniyle Cumhur İttifakı'nın adaylarının sıkıntıya gireceği belirtiliyor. Adana büyükşehir belediye başkanlığı yarışında AK Parti ile CHP arasında başa baş bir yarış görünüyor. Ancak YRP'nin Adana'daki oyları, AK Parti'nin şansını azaltıyor. Adana'nın bazı ilçelerinde de eski AK Partililer YRP'den aday gösterildiği için, bu ilçelerin bıçak sırtı hale gelmesine neden oluyor.

URFA'DA DEM'İN YOLUNU AÇTILAR

Özellikle Şanlıurfa'da çok kritik bir durum ortaya çıkacak. AK Parti'nin eski milletvekillerinden Kasım Gülpınar'ın YRP adayı olması sebebiyle AK Parti'ye gidecek oyların bölünme ihtimali yüksek görülüyor. Bu yüzden, Şanlıurfa'da DEM Parti'nin kazanması ihtimali artıyor.

Yine Ankara'da halen Cumhur İttifakı'nın yönettiği Mamak, Etimesgut, Haymana ve Gölbaşı gibi ilçelerde YRP nedeniyle sıkıntı olabileceği belirtiliyor.

DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

YRP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Mehmet Altınöz, seçim çalışmaları kapsamından Esenyurt'ta CHP standını ziyaret etti. CHP'liler, Altınöz'e "Lütfen dik duruşunuzu bozmayın. Ne demek istediğimi anladınız. Kazanamasanız da Erbakan'ın çizgisine yakınlaşmaya başladınız. Erbakan'ın çizgisinden hiç ayrılmayın" dedi.

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