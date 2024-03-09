Ticaret Bakanı: 6 binden fazla işletmeye 16 milyon TL ceza kesildi

Sabah Gazetesinden Barış Şimşek'in haberine göre: Vatandaşları fırsatçılara karşı korumak için gıdadan otomotive, emlaktan ticari reklamlara kadar her alanda denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan öncesi radarına gıda sektörünü aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, restoran, lokanta, kafe ve pastanelerin giriş kapılarının önlerine ve masaların üzerine fiyat listesi koymayan işletmelere yönelik denetimler kapsamında 30 bin 110 işyerinin denetlendiğini 6 bin 67 işyerine toplamda 16.1 milyon TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Denetlenen firma sayısına göre ilk üç il Antalya, İstanbul ve Kocaeli, uygulanan idari para cezası tutarına göre ise ilk üç il Edirne, Kocaeli ve Bursa oldu.

Bakan Bolat, SABAH'a yaptığı açıklamada bakanlık olarak 81 ilde devam eden denetimlerine Ramazan ayı öncesinde yoğunluk verdiklerini belirterek, ticari etiğe uymayan davranışlara yaptırım uyguladıklarını söyledi.

417 BİN ÜRÜN DENETLENDİ

Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan ayı öncesinde de gerek restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunulan işyerlerinde gerekse perakende mal ve hizmet arz edilen diğer işyerlerinde yaygın ve yoğun denetimler yaptıklarını ifade eden Bolat, "Çalışmalarımız kapsamında, 81 ilimizde Ticaret İl Müdürlüklerimiz tarafından üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin günlük denetimleri yapılmakta olup, 28 Şubat'a kadar yaklaşık 70 bin işletme ve 417 bin ürün denetlenmiştir" dedi.

KAMPANYAYA BİNİ AŞKIN İŞLETME KATILDI

Ticaret Bakanlığı olarak fahiş fiyat artışı başta olmak üzere çeşitli girişimlerle vatandaşların beslenme, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılaması noktasında mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını devam ettireceklerini belirten Bolat, perakende sektörüne yönelik başlatılan indirim kampanyasına ilişkin son durumu ise şu sözlerle anlattı: "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ticaret Bakanlığı tarafından perakende sektörüne yönelik geniş kapsamlı indirim kampanyaları düzenlenmesi çağrısı yapılmıştır. Kampanya kapsamında gıdadan tekstile, mobilyadan elektroniğe, yapı malzemelerinden beyaz eşya ve kozmetiğe kadar birçok alanda geniş kesimlerden olumlu karşılık bulmuştur. Halihazırda devam eden kampanyamıza bin 47 işletme, 55 bin 819 şubesiyle katılım sağladı. Kampanyamız enflasyonu indirme amacına katkı sağlayacaktır."

FİYAT LİSTESİ KURALINA UYMADILAR

1 Ocak 2024 itibarıyla restoran, lokanta, kafe, pastane ve benzeri yiyecek-içecek hizmeti sunulan işyerlerinin giriş kapısının önü ile hizmet sunulan masaların üstüne tarife/fiyat listesi konmasının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Bolat, bu çalışmaya yönelik denetimleri de sürdürdüklerini belirtti. Bolat, Ticaret İl Müdürlükleri ve belediyeler aracılığı ile yapılan fiyat etiketi denetimleri sonucunda 1 Ocak-26 Şubat 2024 tarihleri arasında 30 bin 110 işyerinde yapılan denetimlerden, aykırı uygulama tespit edilen 6 bin 67 işyerine toplamda 16 milyon 119 bin 890 TL idari para cezası uygulandığını açıkladı. Bolat, "Denetlenen firma sayısına göre 2 bin 74 firma ile Antalya ilk sıradayken İstanbul bin 332 firma ile ikinci sırada, Kocaeli bin 244 firma ile üçüncü sırada yer aldı. Uygulanan idari para cezası tutarına göre ilk üç ilimizin ilk sırasında 799 bin 296 TL ile Edirne, Kocaeli ve Bursa ise 497 bin 388 TL ile ikinci ve üçüncü sırada yer aldı" diye konuştu.



FİYATLARIN ARTACAĞI İDDİALARI TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Ticaret Bakanlığı olarak Ramazan ayı ile birlikte fiyatların artacağına yönelik iddiaları titizlikle takip ettiklerini söyleyen Bolat, "Denetimlerde, bu tür fırsatçılık yaptığı tespit edilen, vatandaşımızı mağdur etmeye ve piyasa dengesini bozmaya çalışan, ticari ahlaktan uzak işletme ve şahıslar hakkında her türlü idari yaptırım kararı ivedilikle alınacaktır" değerlendirmesini yaptı.