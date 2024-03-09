Vatandaş artık kiloyla değil taneyle alabiliyor!

Türkiye'de özellikle Koronavirüs Pandemisiyle birlikte etkisini artıran enflasyon birçok ürünün fiyatını günden güne artırmaya devam ediyor..

Fiyatının fahiş seviyelere çıkmasından dolayı konuttan ve araçtan çoktan vazgeçen vatandaş artık sofrasına bile istediği ürünleri doğru düzgün alamaz hale geldi.

BAKLAVANIN DİLİMİ 20 TL OLDU

Sosyal medyada yayılan görüntüde bir markette çekilen fotoğraf Türkiye'nin gıda enflasyonunda hangi noktaya geldiğini açık bir şekilde gözler önüne seriyor.

Buna göre tek bir dilim şeklinde paketlenen baklavanın fiyatı 20 TL olarak belirlenirken sosyal bu görüntü sosyal medyada gündem oldu.