Ana Haber'de Demet Evgar sürprizi!

Show TV ekranlarında Bahar dizisinde başrol oynayan Demet Evgar, 'Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım kampanyasını' Show TV ekranlarından başlattı. Show TV Ana Haber koltuğunu devralan oyuncu, sarf ettiği sözlerle sosyal medyada gündem oldu.

#BenKadınım demek ve #EşitliğeYatırım yapmaya başlamak için bugünden daha iyi bir gün olabilir mi? 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. @unwomenturkiye @ShowTV pic.twitter.com/0c8pWPxhAn Demet Evgar (@dmtevgar) March 8, 2024

Her Salı Show TV'de Bahar dizisiyle seyirci karşısına çıkan Demet Evgar başarılı performansıyla övgü almaya devam ederken, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi İyi Niyet Elçisi olarak anlamlı bir projenin yüzü ve sesi oldu.

'EŞİTLİĞE YATIRIM' KAMPANYASINI BAŞLATTI

Ana Haber koltuğunu devralan Evgar, bültenin açılışını içinde eksik kelimeler bulunan, anlaşılmaz bir metinle yaptı. Daha sonra haberin tamamını okuyarak kadınları hayatın her alanında eksilttiğimizde yaşamın eksik kalacağına vurgu yaptı. Evgar, UN Women'ın bu seneki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü temasını çarpıcı bir sunumla paylaşarak önemli bir kampanyayı başlattı.

"Ben Kadınım ve Eşitliğe Yatırım" adlı kampanya kısa sürede viral oldu ve etkileşim kazandı.