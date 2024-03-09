Tartıştığı kızını mutfak bıçağıyla yaraladı

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kıza olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay sonrasıanne Ü.G. gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

Anne ile kızı kısa sürede yeniden tartıştı. Tartışma kısa sürede büyürken anne mutfaktan aldığı bıçak ile kızı B.G.'yi bıçakladı.

Merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesi'nde Antalya'da yaşayan anne Ü.G.(44), anneannesinin yanında kalan uzun süredir konuşmadığı kızı B.G.(26) ile görüşmek için Bursa'ya geldi.

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